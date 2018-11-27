Репортаж из самой футбольной деревни Германии: олень, "кузьмичи" и очереди за сосисками

Сегодня состоится матч группового этапа Лиги чемпионов "Хоффенхайм" – "Шахтер". А накануне взрослой игры прошел матч Юношеской ЛЧ. Игра проходила в Альма-матер "сине-белых" – деревеньке Хоффенхайм, с населением чуть больше 3 тысяч человек. А поскольку "Дитмар-Хопп-Штадион", на котором проходила встреча, вмещает 6300 зрителей и был заполнен почти наполовину, выходит, что поддержать своих собралось почти все село.

На трибунах действительно люди обоих полов и всех возрастов. При этом, полностью соблюдены все атрибуты большого футбола: в двух небольших кассовых будочках продаются билеты (4 евро – взрослый, 2 евро – детский), девочки-волонтеры раздают толстые матчевые программки, качеству которых позавидовали бы многие клубы УПЛ, небольшая ложа прессы забита журналистами под завязку, работают павильоны по продаже атрибутики, еды и напитков. Вокруг поля, подбадривая болельщиков, расхаживает клубный маскот олененок Хоффи. Находясь на трибунах "Дитмар-Хопп-Штадиона", словно окунаешься в атмосферу какой-то душевной патриархальной старины. Немецкие "кузьмичи" болеют за своих очень искренне, живо реагируя на все, что происходит на поле. А что уж говорить о тренерах!

Технической зоны перед скамейкой запасных нет – до бровки меньше полутора метров, – так что в острые моменты наставники обеих команд незаметно для себя оказывались прямо на поле. "Я помню, как мы в 2008-м завоевали здесь путевку в Бундеслигу. Вся округа съехалась тогда посмотреть на такое чудо: деревенская команда – и в элитном дивизионе, – рассказал мне седовласый стюард Гюнтер. – Говорили, что мы надолго там не задержимся. Но видите как: 10 лет уже играем в Бундеслиге, и вылетать пока не собираемся".

Кстати, в перерыве по немецкой традиции огромные очереди за обязательной сосиской в тесте.

























Кстати, "Хоффенхайм" играл на этом стадионе до 2009 года, потом перебрался на современную "Рейн-Неккар- Арену" в Зинсхайме. А на "Дитмар-Хопп-Штадионе" ныне играют все молодежные команды и женская команда клуба.

Поединок завершился вничью – 1:1. Положение команд в группе: "Хоффенхайм" – 11, "Лион" – 10, "Манчестер Сити" – 4, "Шахтер" – 2.