Решено: в Суперкубке Испании будут играть четыре клуба

Федерация футбола утвердила изменения в формат кубковых турниров

В этом году чемпионом Испании стала "Барселона". Фото: AFP

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) утвердила изменения форматов проведения Суперкубка и Кубка Испании. Об этом сообщается в официальном заявлении RFEF.

Суперкубок с 2020 года будет проходить в формате "Финала четырех". С одной стороны это будут финалисты национального Кубка, а с другой – чемпион и вице-чемпион Испании. В случае если одна и та же команда будет подходить под оба критерия, место в розыгрыше Суперкубка получит следующая по итоговому месту в чемпионате Испании. Полуфиналы Суперкубка пройдут 8-9 января 2020 года, финал – 12 января.

Также внесены изменения в формат национального Кубка. В розыгрыше турнира в сезоне-2019/20 примут участие 116 команд. Всего запланировано шесть стадий на вылет, все встречи будут иметь одноматчевый формат, кроме полуфиналов, в которых будут сыграны матч дома и матч на выезде.

Отметим, что в начале текущего сезона обладатель Суперкубка Испании определялся в Марокко между "Барселоной" и "Севильей" (2:1). Каталонцы являются рекордсменом турнира, завоевав 13 трофеев.

Ранее мы писали, что испанские клубы выступили против изменений в формате кубковых турниров.

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