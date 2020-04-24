Ретроматч: трансляция поединка Украина – Латвия с неожиданным результатом

От "Пижонов наказывают!" до "Получили по шапке" - такой была реакция после матча

Украинские болельщики, как и фанаты во всем мире, соскучились по "живым" играм своих любимых команд. Из-за карантина единственный выход – смотреть ретроматчи. Сегодня состоится трансляция такой игры 2015 года, в которой сборная Украины не смогла обыграть скромную Латвию. Голы были, но результат – не совсем такой, какой ожидали наши болельщики.

Матч прошел во Львове. "Пижонов наказывают!" – сказал после игры эксперт Йожеф Сабо. И если Федецкий против такой оценки возражать не стал ("Получили по шапке"), то Ярмоленко подчеркнул: "Сабо может говорить все что угодно. А вы хотели, чтобы мы их 5:0 обыграли?".

Смотрите Украина – Латвия 24 апреля в 20:30.

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Украина – Латвия

Украина: Бойко, Федецкий, Ракицкий, Кучер, Шевчук, Тимощук, Гармаш (Рыбалка, 46), Безус (Малиновский, 85), Гусев (Коноплянка, 59), Ярмоленко, Кравец (Будковский, 75).

Латвия: Колинько, Габовс, Ягодинскис, Горкшс, Куракинс (Максименко, 46), Тарасовс, Лайзанс, Фертовс (Зюзинс, 46), Жигаевс (Дубра, 46), Ракельс, Шабала (Вишняковс, 68).

Напомним, что в последнем официальном матче до карантина сборная Украины сыграла вничью с командой Сербии на выезде – 2:2. Все голы того поединка в обзоре:

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