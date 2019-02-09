Реванш "МанСити" – "Челси" и другие матчи 26-го тура чемпионата Англии
Полное расписание поединков английской Премьер-лиги, результаты, трансляции и турнирная таблица
Английская Премьер-лига подарит болельщикам в этот уикенд суперматч. "Манчестер Сити" принимает "Челси". Именно "Челси" стал первой которой удалось нанести поражение "горожанам" в АПЛ. Случилось это 8 декабря, позволив "Ливерпулю" обойти "Сити" и выйти на первое место в турнирной таблице. "МанСити" продолжает бороться за чемпионство, а вот "Челси" думает, как бы не вылететь из зоны Лиги чемпионов. "На мой взгляд, "МанСити" является лучшей командой в Европе. Они являются примером для каждого клуба", – заявил перед игрой наставник лондонцев Маурицио Сарри.
26 ТУР
Пятница, 9 февраля
14:30 "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол 1
17:00 "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм"
17:00 "Ливерпуль" – "Борнмут" – Футбол 2
17:00 "Саутгемптон" – "Кардифф Сити"
17:00 "Уотфорд" – "Эвертон"
17:00 "Хаддерсфилд" – "Арсенал"
19:30 "Брайтон" – "Бернли" – Футбол 2
Воскресенье, 10 ноября
15:30 "Тоттенхэм" -"Лестер" – Футбол 2
18:00 "Манчестер Сити" – "Челси" – Футбол 2
Понедельник, 11 февраля
22:00 "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" – Футбол 1
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Ранее мы писали, что клуб английского шестого дивизиона подписал контракт с самым высоким футболистом в мире.
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