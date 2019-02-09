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Реванш "МанСити" – "Челси" и другие матчи 26-го тура чемпионата Англии

Сегодня, 12:33

Полное расписание поединков английской Премьер-лиги, результаты, трансляции и турнирная таблица

"Манчестер Сити" жаждет отыграться за поражение в первом круге
"Манчестер Сити" жаждет отыграться за поражение в первом круге. Фото: AFP
Реванш "МанСити" – "Челси" и другие матчи 26-го тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/eac/566/5c5eac5665661.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/eac/566/5c5eac5665661.jpg Футбол Полное расписание поединков английской Премьер-лиги, результаты, трансляции и турнирная таблица

Английская Премьер-лига подарит болельщикам в этот уикенд суперматч. "Манчестер Сити" принимает "Челси". Именно "Челси" стал первой которой удалось нанести поражение "горожанам" в АПЛ. Случилось это 8 декабря, позволив "Ливерпулю" обойти "Сити" и выйти на первое место в турнирной таблице. "МанСити" продолжает бороться за чемпионство, а вот "Челси" думает, как бы не вылететь из зоны Лиги чемпионов. "На мой взгляд, "МанСити" является лучшей командой в Европе. Они являются примером для каждого клуба", – заявил перед игрой наставник лондонцев Маурицио Сарри.

26 ТУР

Пятница, 9 февраля

14:30 "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол 1

17:00 "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм"

17:00 "Ливерпуль" – "Борнмут" – Футбол 2

17:00 "Саутгемптон" – "Кардифф Сити"

17:00 "Уотфорд" – "Эвертон"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Арсенал"

19:30 "Брайтон" – "Бернли" – Футбол 2

Воскресенье, 10 ноября

15:30 "Тоттенхэм" -"Лестер" – Футбол 2

18:00 "Манчестер Сити" – "Челси" – Футбол 2

Понедельник, 11 февраля

22:00 "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" – Футбол 1

Трансляции всех матчей чемпионата Англии по футболу можно смотреть в подписке на oll.tv.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ26202468-2062
2 ЛИВЕРПУЛЬ25195156-1562
3 ТОТТЕНХЭМ25190651-2457
4 ЧЕЛСИ25155545-2350
5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД25146549-3548
6 АРСЕНАЛ25145651-3647
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН25115933-3238
8 УОТФОРД2597933-3434
9 ЭВЕРТОН26961136-3833
10 БОРНМУТ251031237-4433
11 ЛЕСТЕР25951130-3132
12 ВЕСТ ХЭМ25951131-3832
13 БРАЙТОН25761227-3627
14 КРИСТАЛ ПЭЛАС25751326-3326
15 НЬЮКАСЛ25661321-3324
16 САУТГЕМПТОН25591127-4224
17 БЕРНЛИ25661326-4624
18 КАРДИФФ СИТИ25641522-4622
19 ФУЛХЭМ25451625-5517
20 ХАДДЕРСФИЛД25251813-4611

Ранее мы писали, что клуб английского шестого дивизиона подписал контракт с самым высоким футболистом в мире.

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Тег футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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