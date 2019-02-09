Реванш "МанСити" – "Челси" и другие матчи 26-го тура чемпионата Англии

Полное расписание поединков английской Премьер-лиги, результаты, трансляции и турнирная таблица

"Манчестер Сити" жаждет отыграться за поражение в первом круге. Фото: AFP

Реванш "МанСити" – "Челси" и другие матчи 26-го тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/eac/566/5c5eac5665661.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/eac/566/5c5eac5665661.jpg 2019-02-09T12:33:31+02:00 Футбол Полное расписание поединков английской Премьер-лиги, результаты, трансляции и турнирная таблица

Английская Премьер-лига подарит болельщикам в этот уикенд суперматч. "Манчестер Сити" принимает "Челси". Именно "Челси" стал первой которой удалось нанести поражение "горожанам" в АПЛ. Случилось это 8 декабря, позволив "Ливерпулю" обойти "Сити" и выйти на первое место в турнирной таблице. "МанСити" продолжает бороться за чемпионство, а вот "Челси" думает, как бы не вылететь из зоны Лиги чемпионов. "На мой взгляд, "МанСити" является лучшей командой в Европе. Они являются примером для каждого клуба", – заявил перед игрой наставник лондонцев Маурицио Сарри.

26 ТУР

Пятница, 9 февраля

14:30 "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол 1

17:00 "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм"

17:00 "Ливерпуль" – "Борнмут" – Футбол 2

17:00 "Саутгемптон" – "Кардифф Сити"

17:00 "Уотфорд" – "Эвертон"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Арсенал"

19:30 "Брайтон" – "Бернли" – Футбол 2

Воскресенье, 10 ноября

15:30 "Тоттенхэм" -"Лестер" – Футбол 2

18:00 "Манчестер Сити" – "Челси" – Футбол 2

Понедельник, 11 февраля

22:00 "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" – Футбол 1

Трансляции всех матчей чемпионата Англии по футболу можно смотреть в подписке на oll.tv.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 26 20 2 4 68-20 62 2 ЛИВЕРПУЛЬ 25 19 5 1 56-15 62 3 ТОТТЕНХЭМ 25 19 0 6 51-24 57 4 ЧЕЛСИ 25 15 5 5 45-23 50 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 25 14 6 5 49-35 48 6 АРСЕНАЛ 25 14 5 6 51-36 47 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 25 11 5 9 33-32 38 8 УОТФОРД 25 9 7 9 33-34 34 9 ЭВЕРТОН 26 9 6 11 36-38 33 10 БОРНМУТ 25 10 3 12 37-44 33 11 ЛЕСТЕР 25 9 5 11 30-31 32 12 ВЕСТ ХЭМ 25 9 5 11 31-38 32 13 БРАЙТОН 25 7 6 12 27-36 27 14 КРИСТАЛ ПЭЛАС 25 7 5 13 26-33 26 15 НЬЮКАСЛ 25 6 6 13 21-33 24 16 САУТГЕМПТОН 25 5 9 11 27-42 24 17 БЕРНЛИ 25 6 6 13 26-46 24 18 КАРДИФФ СИТИ 25 6 4 15 22-46 22 19 ФУЛХЭМ 25 4 5 16 25-55 17 20 ХАДДЕРСФИЛД 25 2 5 18 13-46 11

Ранее мы писали, что клуб английского шестого дивизиона подписал контракт с самым высоким футболистом в мире.

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