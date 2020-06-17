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Реванш "Старушки" в матче "Наполи" – "Ювентус": прогноз на финал Кубка Италии

17 июня, 15:35

Елена Павлова Елена Павлова

Туринцам предрекают победу в Вечном городе, а Криштиану Роналду - очередной гол

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри в свое время добивался успехов с "Наполи" и сегодня в финале Кубка Италии выйдет против своей бывшей команды. Пусть даже без зрителей, поединок в Риме обещает быть очень жарким. Матч на "Стадио Олимпико" начнется в 22:00. "Наполи" – "Ювентус" онлайн-трансляция уже идет на нашем сайте с интересными фактами о встрече и последними новостями из расположения команд.

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Отметим, что до сегодняшнего дня единственная встреча соперников в финале Кубка Италии закончилась победой "Наполи" со счетом 2:0 в 2012 году. Однако фаворитом этой встречи в Риме букмекеры все равно считают действующего чемпиона страны "Ювентус", коэффициент на его победы – 2.00. На выигрыш "Наполи" – 3.70, а на ничью в основное время – 3.40.

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Пауло Дибала и Криштиану Роналду на тренировке "Ювентуса"

Пауло Дибала и Криштиану Роналду на тренировке "Ювентуса" / Фото: Juventus FC

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Есть и ставка на общий исход матча, которая называется "поднимет Кубок". Так вот вероятность такого действия "Юве" имеет совсем невысокий коэффициент 1.50, а шансы "Наполи" оцениваются, как 2.50. Самый популярный счет поединка – мировая 1:1 – 5.80. На втором месте победа "Ювентуса" 1:0 – 6.50. А вот коэффициент на минимальный успех неаполитанцев – 9.00.

Мало кто сомневается, что Роналду забьет в этой встрече – показатель на его гол – 1.83. У "Наполи" самые высокие отличиться у Аркадиуша Милика и Дриса Мертенса – 3.20. К слову, после полуфинала с "Интером" Мертенс стал новым лучшим бомбардиом неаполитанцев в истории.

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Смотрите, как "Ювентус" и "Наполи" наколотили семь голов

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