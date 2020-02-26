Революция еврокубков: Венгер предлагает отменить правило выездного гола

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, ныне работающий руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, предлагает отменить правило выездного гола, действующее в плей-офф еврокубковых турниров.

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"Команды играют дома с мыслью, что каждый пропущенный гол – это наполовину вылет. Порой возникает ощущение, что это правило становится большой помехой, потому что на своем поле футболисты вынуждены атаковать, но при этом осторожно играть в обороне. Я давно предлагал избавиться от правила выездного гола хотя бы до дополнительного времени, потому что в современном футболе мяч, забитый в гостях, имеет слишком большое значение. Присутствие этого правила больше нельзя ничем объяснить. Оно было введено, когда гостевой матч мог не показываться на телевидении, а поля были плохими. Думаю, отмена правила стала бы хорошим решением", – цитирует Венгера beIN Sports