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Революция еврокубков: Венгер предлагает отменить правило выездного гола

26 февраля, 12:02

ФИФА считает, что в современном футболе этому правилу уже не место

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, ныне работающий руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, предлагает отменить правило выездного гола, действующее в плей-офф еврокубковых турниров.

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"Команды играют дома с мыслью, что каждый пропущенный гол – это наполовину вылет. Порой возникает ощущение, что это правило становится большой помехой, потому что на своем поле футболисты вынуждены атаковать, но при этом осторожно играть в обороне. Я давно предлагал избавиться от правила выездного гола хотя бы до дополнительного времени, потому что в современном футболе мяч, забитый в гостях, имеет слишком большое значение. Присутствие этого правила больше нельзя ничем объяснить. Оно было введено, когда гостевой матч мог не показываться на телевидении, а поля были плохими. Думаю, отмена правила стала бы хорошим решением", – цитирует Венгера beIN Sports

Венгер вместе с бывшим боссом украинских судей Коллиной

Венгер вместе с бывшим боссом украинских судей Коллиной / Фото: Getty Images

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Ранее Венгер предрек изменение трактовки офсайда. Закон о спорном правиле футбола пересмотрят в последний день зимы в Белфасте.

Напомним, многоопытный француз Арсен Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Ранее он тренировал "Нагою Грампус", "Монако", "Нанси", молодежную команду "Страсбурга" и работал ассистентом в "Канне".

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футбол еврокубки правила футбола Арсен Венгер

Источник: Сегодня|Спорт

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