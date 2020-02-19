Революция офсайда: Венгер рассказал, как 29 февраля изменится правило "вне игры"

Закон о спорном правиле футбола пересмотрят в последний день зимы в Белфасте

Венгер вместе с бывшим боссом украинских судей Коллиной / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала", а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил идею по изменению правила, определяющего офсайд. Кстати, сегодня в английском чемпионате, где много лет проработал Венгер, проходит матч с украинским акцентом. Смотреть "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Арсен Венгер / Фото: Getty Images

"Ты не будешь в офсайде, если какая-либо часть тела, которой может быть забит гол, находится на одной линии с последним защитником, даже если другие части тела нападающего находятся впереди. Это решит проблему и все уладит, больше не придется принимать спорные решения из-за считанных миллиметров и того, что игрок атаки какой-то частью пересек линию", – приводит слова Венгера Sky Sports

Отметим, что Международный совет футбольных ассоциаций обсудит закон об офсайде на годовом собрании в Белфасте 29 февраля.

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Напомним, многоопытный француз Арсен Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Ранее он тренировал "Нагою Грампус", "Монако", "Нанси", молодежную команду "Страсбурга" и работал ассистентом в "Канне".

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