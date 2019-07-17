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Революция в Англии: теперь чемпиона будут определять по-новому

17 июля, 10:46

Главным критерием станет баланс очных встреч между командами, набравшими одинаковое количество очков

"МанСити" выиграл чемпионат 2019 года
"МанСити" выиграл чемпионат 2019 года. Фото: AFP

С наступающего сезона-2019/20 в высшем дивизионе чемпионата Англии изменится регламент и будут применяться новые правила при составлении турнирной таблицы.

Если ранее при распределении мест в первую очередь учитывался баланс забитых и пропущенных мячей, то теперь главным критерием станет баланс очных встреч между командами, набравшими одинаковое количество очков. 

Напомним, что в сезоне-2011/12 "Манчестер Сити" стал чемпионом английской Премьер-лиги, опередив "Манчестер Юнайтед" именно за счет лучшего баланса забитых и пропущенных голов.

В минувшем сезоне-2018/19 победителем АПЛ стал "Манчестер Сити", который набрал 98 очков, опередив на один балл "Ливерпуль", несмотря на то что мерсисайдцы установили новый клубный рекорд по количеству набранных очков в чемпионате.

Зато "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом – 2:0. Голами отметились Мохаммед Салах и Дивок Ориги. Мерсисайдский клуб в шестой раз в истории выиграл Лиги чемпионов.

Напомним, что футболистам "Ливерпуля" за победу в Лиге чемпионов подарили золотые смартфоны. На телефоне изображены фамилии и номера игроков, его стоимость 3,5 тысячи фунтов.

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Тег футбол, чемпионат Англии

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Championat.ru

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