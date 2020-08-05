Революция в футболе: девушкам разрешили играть в мужских командах

После экспериментального сезона будут решать о введении этого правила на постоянной основе

В Нидерландах приняли революционное правило для футбола. Руководство Королевского футбольного союза разрешило футболистке Эллен Фоккеме играть за мужскую команду. В следующем сезоне в качестве эксперимента девушка будет выступать за любительский клуб "Фоарут" из четвертого дивизиона страны.

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После этого эксперимента будут принимать о разрешении девушкам играть за мужские команды на постоянной основе. Добавим, что на данный момент в Нидерландах уже проводятся турниры смешанных команд в возрастной группе до 19 лет.

Сама Эллен выступала за "Фоарут" с пятилетнего возраста. Девушка очень рада, что сможет продолжить играть со своими многолетними партнерами.

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