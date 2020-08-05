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Революция в футболе: девушкам разрешили играть в мужских командах

5 августа, 09:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

После экспериментального сезона будут решать о введении этого правила на постоянной основе

В Нидерландах приняли революционное правило для футбола. Руководство Королевского футбольного союза разрешило футболистке Эллен Фоккеме играть за мужскую команду. В следующем сезоне в качестве эксперимента девушка будет выступать за любительский клуб "Фоарут" из четвертого дивизиона страны.

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После этого эксперимента будут принимать о разрешении девушкам играть за мужские команды на постоянной основе. Добавим, что на данный момент в Нидерландах уже проводятся турниры смешанных команд в возрастной группе до 19 лет.

Сама Эллен выступала за "Фоарут" с пятилетнего возраста. Девушка очень рада, что сможет продолжить играть со своими многолетними партнерами.

Ранее мы писали, что улыбчивая голкиперша из Колумбии стала инвалидом – футболистка врезалась в стеклянную дверь и потеряла ногу. Девушка все еще находится в отделении интенсивной терапии, а для нее собирают кровь.

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Также мы писали, что футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотров. Австралийская сердцеедка Аллана Кеннеди пробросила мяч между ног своему сопернику, после чего поразила цель.

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Источник: Сегодня|Спорт

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