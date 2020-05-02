Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский

Доминирующую в мировом футболе систему "осень-весна" готовятся сменить на схему "весна-осень", по которой играет Беларусь

Международная футбольная федерация (ФИФА) из-за пандемии коронавируса, остановившей практически все спортивные соревнования на планете, рассматривает революционную идею перехода мирового футбольного календаря на систему "весна-осень", по которой, кстати, сейчас проходит первенство Беларуси с Артемом Милевским – единственный турнир Старого Света, продолжающийся в условиях пандемии. Фишка этого формата – чемпионы определяются не в конце весны, а в ноябре-декабре.

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"В связи с пандемией коронавируса ФИФА вынуждена изменить некоторые свои принципы. Вместо традиционной схемы "осень-весна" мы можем принять годовую календарную систему, то есть "весна-осень", – заявил в комментарии изданию Tuttosport вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни. – Учитывая, что чемпионат мира-2022 в Катаре состоится в ноябре-декабре, возможно, нужно сделать это на постоянной основе. У нас есть хороший пример – страны Северной Америки. Там сезоны проходят в течение календарного года, и это не приносит никаких трудностей. Не думаю, что это станет проблемой для Европы и других континентальных союзов".

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Ранее мы писали, что чемпионат Украины возобновится 30 мая: опубликован календарь оставшейся части сезона. В числе поединков первого тура после карантина значится и матч "Шахтер" – "Динамо".

Смотрите обзор последней игры "Шахтер" – "Динамо":

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Смотрите, как во время пандемии играет Беларусь:

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