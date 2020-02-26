"Рейнджерс" одолел "Брагу" и стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы

Шотландский "Рейнджерс" стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала подопечные Стивена Джеррарда одержали минимальную выездную победу над португальской "Брагой" – 1:0. Героем встречи стал Райан Кент. Еще в первом тайме сын легендарного Георге Хаджи Янис не реализовал пенальти.
В первом матче "Рейнджерс" дома одолел "Брагу" со счетом 3:2. Победный гол после удара со штрафного забил как раз Янис Хаджи.
"Брага" – "Рейнджерс" – 0:1
Гол: Кент (61)
"Брага": Матеус, Карму (Абель Руис, 64), Бруно Виана, Раул Силва (Галено, 53), Секейра, Франсержио, Эшгайю, Тринкау, Пальинья (Новайш, 46), Рикарду Орта, Паулинью.
"Рейнджерс": Макгрегор, Баришич, Тавернье, Голдсон, Эдмундсон, Джек, Арфилд, Хаджи (Арибо, 72), Дэвис, Кент, Камбери (Оджо, 78).
Предупреждения: Карму (47), Камбери (73), Эшгайю (89), Абель Руис (90).
Кстати, накануне матча стильный переводчик тренера "Рейнджерс" взорвал интернет. "Португальский Уилл Смит" затмил самого Стивена Джеррарда и стал героем предматчевой пресс-конференции в Лиге Европы.
Напомним, что "Шахтер" свой ответный матч против "Бенфики" проведет завтра, как и остальные пары 1/16 финала Лиги Европы. "Бенфика" – "Шахтер" онлайн смотреть можно на нашем сайте с помощью мультимедийной трансляции.
Победный гол Райана Кента и обзор матча:
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