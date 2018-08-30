"Рейнджерс" с двумя удалениями добился нужного результатат в России

"Рейнджерс" сыграл вничью с "Уфой" в ответной игре раунда плей-офф и пробился в групповой этап Лиги Европы

Футболисты "Уфы" сыграли вничью с шотландским "Рейнджерс" дома в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и завершили выступление в еврокубках, не сумев выйти в групповой турнир. Встреча, прошедшая в четверг в Уфе на стадионе "Нефтяник", завершилась со счетом 1:1.

У хозяев отличился Дмитрий Сысуев (32-я минута), у гостей – Ови Эджариа (9). "Рейнджерс" завершал матч вдевятером после удалений Альфредо Морелоса (37-я минута) и Джона Флэнагана (66).

В первом матче, прошедшем 23 августа в Глазго, "Рейнджерс" одержал победу со счетом 1:0.

Позже свой ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет "Зари" – на выезде против немецкого "Лейпцига".

Отметим, что 30 августа в Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнает чемпион Украины "Шахтер", а также еще 31 европейский клуб.

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.