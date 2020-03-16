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Рейтинг "денежных" составов: "Ливерпуль" заработает больше всех при распродажа своих игроков

16 марта, 17:13

Елена Павлова

В первой десятке не оказалось команд из немецкой Бундеслиги

"Ливерпуль" признан самым дорогостоящим футбольным клубом по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Вернее, у "красных" – самый дорогой состав. Исследование проводились среди клубов пяти ведущих европейских чемпионатов – Англии, Испании, Италии, Германии, Франции. У каждой команды учитывались по 20 игроков с наиболее высоким ценником на трансферном рынке.

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В первую тройку рейтинга вошли "Ливерпуль"(€1,405 млрд), "Манчестер Сити" (€1,361 млрд) и "Барселона" (€1,17 млрд). При этом в первой десятке пять представителей английской Премьер-лиги, но туда не попал ни один клуб из Германии, а среди команд Бундеслиги наивысшую строчку – 12-ю, занимает дортмундская "Боруссия" (€756 млн). Последнее место в рейтинге занимает "Падерборн", стоимость его состава оценивается в €37 млн.

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Топ-10 клубов с дорогими составами:

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  1. "Ливерпуль" (Англия) – € 1,405 млрд
  2. "Манчестер Сити" (Англия) – € 1,361 млрд
  3. "Барселона" (Испания) – € 1,17 млрд
  4. "Реал" (Испания) – € 1,1 млрд
  5. "Челси" (Англия) – € 1,008 млрд
  6. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – € 1,007 млрд
  7. "Пари Сен-Жермен" (Франция) – € 979 млн
  8. "Атлетико" (Испания) – € 836 млн
  9. "Тоттенхэм" (Англия) – € 787 млн
  10. "Ювентус" (Италия) – € 783 млн.

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов в противостоянии с "Атлетико"

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