Рейтинг "денежных" составов: "Ливерпуль" заработает больше всех при распродажа своих игроков

В первой десятке не оказалось команд из немецкой Бундеслиги

"Ливерпуль" признан самым дорогостоящим футбольным клубом по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Вернее, у "красных" – самый дорогой состав. Исследование проводились среди клубов пяти ведущих европейских чемпионатов – Англии, Испании, Италии, Германии, Франции. У каждой команды учитывались по 20 игроков с наиболее высоким ценником на трансферном рынке.

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В первую тройку рейтинга вошли "Ливерпуль"(€1,405 млрд), "Манчестер Сити" (€1,361 млрд) и "Барселона" (€1,17 млрд). При этом в первой десятке пять представителей английской Премьер-лиги, но туда не попал ни один клуб из Германии, а среди команд Бундеслиги наивысшую строчку – 12-ю, занимает дортмундская "Боруссия" (€756 млн). Последнее место в рейтинге занимает "Падерборн", стоимость его состава оценивается в €37 млн.

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Топ-10 клубов с дорогими составами:

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"Ливерпуль" (Англия) – € 1,405 млрд "Манчестер Сити" (Англия) – € 1,361 млрд "Барселона" (Испания) – € 1,17 млрд "Реал" (Испания) – € 1,1 млрд "Челси" (Англия) – € 1,008 млрд "Манчестер Юнайтед" (Англия) – € 1,007 млрд "Пари Сен-Жермен" (Франция) – € 979 млн "Атлетико" (Испания) – € 836 млн "Тоттенхэм" (Англия) – € 787 млн "Ювентус" (Италия) – € 783 млн.

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