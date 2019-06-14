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Рейтинг самых дорогих украинских футболистов: Зинченко догнал Ярмоленко

14 июня, 14:48

После обновления оценочной трансферной стоимости футболистов лидируют в украинском рейтинге Ярмоленко и Зинченко, на третье место поднялся Цыганков

Трансферная стоимость Александра Зинченко выросла с 15 до 20 миллионов евро
Трансферная стоимость Александра Зинченко выросла с 15 до 20 миллионов евро. Фото: Reuters

Портал transfermarkt обновил оценочные трансферные стоимости футболистов по окончании сезона 2018/19. Это изменение затронуло и украинских игроков. Так, Андрей Ярмоленко больше не единоличный лидер – компанию ему составил другой игрок из чемпионата Англии – Александр Зинченко, который в составе "Манчестер Сити" в завершившемся сезоне выиграл все внутренние трофеи. Евгений Коноплянка, который получал мало игровой практики в немецком "Шальке", опустился с третьего места на восьмое (стоил 10 миллионов, теперь – 6).

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Рейтинг украинских футболистов стоимостью в 3 миллиона евро и выше:

  1. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 20 миллионов евро
  2. Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 20
  3. Виктор Цыганков (Динамо) – 13
  4. Руслан Малиновский (Генк) – 12,5
  5. Тарас Степаненко (Шахтер) – 10
  6. Ярослав Ракицкий (Зенит) – 10
  7. Андрей Лунин (Реал, Леганес) – 7,5
  8. Евгений Коноплянка (Шальке) – 6
  9. Сергей Сидорчук (Динамо) – 4,5
  10. Виктор Коваленко (Шахтер) – 4,5
  11. Владислав Супряга (Динамо) – 4,5
  12. Денис Гармаш (Динамо) – 4
  13. Роман Яремчук (Гент) – 3,8
  14. Виталий Буяльский (Динамо) – 3,5
  15. Николай Шапаренко (Динамо) – 3,5
  16. Василий Кравец (Леганес) – 3
  17. Николай Матвиенко (Шахтер) – 3
  18. Владимир Шепелев (Динамо) – 3

В список не попали натурализованные бразильцы Марлос (11 миллионов евро) и Жуниор Мораес (4).

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Тег футболист, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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