Рейтинг самых дорогих украинских футболистов: Зинченко догнал Ярмоленко

После обновления оценочной трансферной стоимости футболистов лидируют в украинском рейтинге Ярмоленко и Зинченко, на третье место поднялся Цыганков

Трансферная стоимость Александра Зинченко выросла с 15 до 20 миллионов евро. Фото: Reuters

Портал transfermarkt обновил оценочные трансферные стоимости футболистов по окончании сезона 2018/19. Это изменение затронуло и украинских игроков. Так, Андрей Ярмоленко больше не единоличный лидер – компанию ему составил другой игрок из чемпионата Англии – Александр Зинченко, который в составе "Манчестер Сити" в завершившемся сезоне выиграл все внутренние трофеи. Евгений Коноплянка, который получал мало игровой практики в немецком "Шальке", опустился с третьего места на восьмое (стоил 10 миллионов, теперь – 6).

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Рейтинг украинских футболистов стоимостью в 3 миллиона евро и выше:

Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 20 миллионов евро Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 20 Виктор Цыганков (Динамо) – 13 Руслан Малиновский (Генк) – 12,5 Тарас Степаненко (Шахтер) – 10 Ярослав Ракицкий (Зенит) – 10 Андрей Лунин (Реал, Леганес) – 7,5 Евгений Коноплянка (Шальке) – 6 Сергей Сидорчук (Динамо) – 4,5 Виктор Коваленко (Шахтер) – 4,5 Владислав Супряга (Динамо) – 4,5 Денис Гармаш (Динамо) – 4 Роман Яремчук (Гент) – 3,8 Виталий Буяльский (Динамо) – 3,5 Николай Шапаренко (Динамо) – 3,5 Василий Кравец (Леганес) – 3 Николай Матвиенко (Шахтер) – 3 Владимир Шепелев (Динамо) – 3

В список не попали натурализованные бразильцы Марлос (11 миллионов евро) и Жуниор Мораес (4).

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