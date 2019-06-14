Рейтинг самых дорогих украинских футболистов: Зинченко догнал Ярмоленко
После обновления оценочной трансферной стоимости футболистов лидируют в украинском рейтинге Ярмоленко и Зинченко, на третье место поднялся Цыганков
Портал transfermarkt обновил оценочные трансферные стоимости футболистов по окончании сезона 2018/19. Это изменение затронуло и украинских игроков. Так, Андрей Ярмоленко больше не единоличный лидер – компанию ему составил другой игрок из чемпионата Англии – Александр Зинченко, который в составе "Манчестер Сити" в завершившемся сезоне выиграл все внутренние трофеи. Евгений Коноплянка, который получал мало игровой практики в немецком "Шальке", опустился с третьего места на восьмое (стоил 10 миллионов, теперь – 6).
"Аталанта" дает 12 миллионов за игрока сборной Украины, но "Генк" хочет 20
Рейтинг украинских футболистов стоимостью в 3 миллиона евро и выше:
- Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 20 миллионов евро
- Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 20
- Виктор Цыганков (Динамо) – 13
- Руслан Малиновский (Генк) – 12,5
- Тарас Степаненко (Шахтер) – 10
- Ярослав Ракицкий (Зенит) – 10
- Андрей Лунин (Реал, Леганес) – 7,5
- Евгений Коноплянка (Шальке) – 6
- Сергей Сидорчук (Динамо) – 4,5
- Виктор Коваленко (Шахтер) – 4,5
- Владислав Супряга (Динамо) – 4,5
- Денис Гармаш (Динамо) – 4
- Роман Яремчук (Гент) – 3,8
- Виталий Буяльский (Динамо) – 3,5
- Николай Шапаренко (Динамо) – 3,5
- Василий Кравец (Леганес) – 3
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 3
- Владимир Шепелев (Динамо) – 3
В список не попали натурализованные бразильцы Марлос (11 миллионов евро) и Жуниор Мораес (4).
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