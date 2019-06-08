Результаты дня в отборе на Евро-2020: Украина одержала самую крупную победу

Сборная Австрии набрала первые очки, а хет-трик Эрана Захави принес Израилю уверенную выездную победу

Cборная Австрии в третьем туре смогла набрать первые очки. Фото: AFP

В пятницу был сыгран ряд поединков отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Среди прочих, свой матч провела и сборная Украины. Более того, команда Андрея Шевченко одержала самую крупную победу дня – со счетом 5:0 была повержена сборная Сербии. Также в нашей группе В состоялся матч сборных Литвы и Люксембурга. Несмотря на два удаления, литовцы смогли отыграться и свести поединок вничью – 1:1.

N Команды И В Н П М О 1 УКРАИНА 3 2 1 0 7-1 7 2 ЛЮКСЕМБУРГ 3 1 1 1 4-4 4 3 ПОРТУГАЛИЯ 2 0 2 0 1-1 2 4 ЛИТВА 2 0 1 1 2-3 1 5 СЕРБИЯ 2 0 1 1 1-6 1

В группе А Чехия одержала волевую победу над Болгарией. Пропустив гол на третьей минуте, чехи в середине первого тайма и начале второго забили два мяча. Дублем отметился Патрик Шик. Еще в одном поединке Черногория и Косово сыграли вничью – 1:1. Интересно, что перед матчем главный тренер сборной Черногории и несколько игроков отказались выходить на игру против сербов.

N Команды И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 2 2 0 0 10-1 6 2 ЧЕХИЯ 2 1 0 1 2-6 3 3 КОСОВО 2 0 2 0 2-2 2 4 БОЛГАРИЯ 3 0 2 1 3-4 2 5 ЧЕРНОГОРИЯ 3 0 2 1 3-6 2

В группе D сборная Грузии всухую обыграла главного аутсайдера – команду Гибралтара. Поединок завершился со счетом 3:0.

А Дания на своем поле сыграла вничью с лидером группы Ирландией – 1:1.

N Команды И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 3 2 1 0 3-1 7 2 ШВЕЙЦАРИЯ 2 1 1 0 5-3 4 3 ГРУЗИЯ 3 1 0 2 3-3 3 4 ДАНИЯ 2 0 2 0 4-4 2 5 ГИБРАЛТАР 2 0 0 2 0-4 0

В группе F состоялись сразу три поединка. Команда Фарерских островов ничего не смогла противопоставить титулованной сборной Испании – 1:4.

Сборная Норвегии выигрывала 2:0 в матче с румынами, но гости в концовке встречи смогли отыграть оба гола и увезти из северной страны одно очко.

Швеция не испытала проблем в матче с Мальтой – 3:0.

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 3 3 0 0 8-2 9 2 ШВЕЦИЯ 3 2 1 0 8-4 7 3 РУМЫНИЯ 3 1 1 1 7-5 4 4 МАЛЬТА 3 1 0 2 2-6 3 5 НОРВЕГИЯ 3 0 2 1 6-7 2 6 ФАРЕРЫ 3 0 0 3 3-10 0

В группе G сборная Австрии в третьем туре смогла набрать первые очки. Австрийцы на своем поле с минимальным счетом обыграли команду Словении.

Польша показывает стопроцентный результат, набрав 9 очков из 9 возможных. В пятницу поляки на выезде обыграли Северную Македонию со счетом 1:0.

Хет-трик Эрана Захави принес Израилю уверенную выездную победу над командой Латвии – 3:0. Игрок "Шахтера" Манор Соломон весь матч просидел в запасе.

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 3 3 0 0 4-0 9 2 ИЗРАИЛЬ 3 2 1 0 8-3 7 3 МАКЕДОНИЯ 3 1 1 1 4-3 4 4 АВСТРИЯ 3 1 0 2 3-5 3 5 СЛОВЕНИЯ 3 0 2 1 2-3 2 6 ЛАТВИЯ 3 0 0 3 1-8 0

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