Результаты дня в отборе на Евро-2020: Украина одержала самую крупную победу
Сборная Австрии набрала первые очки, а хет-трик Эрана Захави принес Израилю уверенную выездную победу
В пятницу был сыгран ряд поединков отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Среди прочих, свой матч провела и сборная Украины. Более того, команда Андрея Шевченко одержала самую крупную победу дня – со счетом 5:0 была повержена сборная Сербии. Также в нашей группе В состоялся матч сборных Литвы и Люксембурга. Несмотря на два удаления, литовцы смогли отыграться и свести поединок вничью – 1:1.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|3
|2
|1
|0
|7-1
|7
|2
|ЛЮКСЕМБУРГ
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|3
|ПОРТУГАЛИЯ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|ЛИТВА
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|5
|СЕРБИЯ
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
В группе А Чехия одержала волевую победу над Болгарией. Пропустив гол на третьей минуте, чехи в середине первого тайма и начале второго забили два мяча. Дублем отметился Патрик Шик. Еще в одном поединке Черногория и Косово сыграли вничью – 1:1. Интересно, что перед матчем главный тренер сборной Черногории и несколько игроков отказались выходить на игру против сербов.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|ЧЕХИЯ
|2
|1
|0
|1
|2-6
|3
|3
|КОСОВО
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|4
|БОЛГАРИЯ
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|5
|ЧЕРНОГОРИЯ
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
В группе D сборная Грузии всухую обыграла главного аутсайдера – команду Гибралтара. Поединок завершился со счетом 3:0.
А Дания на своем поле сыграла вничью с лидером группы Ирландией – 1:1.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|2
|ШВЕЙЦАРИЯ
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|3
|ГРУЗИЯ
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|4
|ДАНИЯ
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|5
|ГИБРАЛТАР
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
В группе F состоялись сразу три поединка. Команда Фарерских островов ничего не смогла противопоставить титулованной сборной Испании – 1:4.
Сборная Норвегии выигрывала 2:0 в матче с румынами, но гости в концовке встречи смогли отыграть оба гола и увезти из северной страны одно очко.
Швеция не испытала проблем в матче с Мальтой – 3:0.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|2
|ШВЕЦИЯ
|3
|2
|1
|0
|8-4
|7
|3
|РУМЫНИЯ
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|4
|МАЛЬТА
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|5
|НОРВЕГИЯ
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|6
|ФАРЕРЫ
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
В группе G сборная Австрии в третьем туре смогла набрать первые очки. Австрийцы на своем поле с минимальным счетом обыграли команду Словении.
Польша показывает стопроцентный результат, набрав 9 очков из 9 возможных. В пятницу поляки на выезде обыграли Северную Македонию со счетом 1:0.
Хет-трик Эрана Захави принес Израилю уверенную выездную победу над командой Латвии – 3:0. Игрок "Шахтера" Манор Соломон весь матч просидел в запасе.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|3
|3
|0
|0
|4-0
|9
|2
|ИЗРАИЛЬ
|3
|2
|1
|0
|8-3
|7
|3
|МАКЕДОНИЯ
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|4
|АВСТРИЯ
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|5
|СЛОВЕНИЯ
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|6
|ЛАТВИЯ
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
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