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Результаты дня в отборе на Евро-2020: Украина одержала самую крупную победу

8 июня, 00:37

Сборная Австрии набрала первые очки, а хет-трик Эрана Захави принес Израилю уверенную выездную победу

Cборная Австрии в третьем туре смогла набрать первые очки
Cборная Австрии в третьем туре смогла набрать первые очки. Фото: AFP

В пятницу был сыгран ряд поединков отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Среди прочих, свой матч провела и сборная Украины. Более того, команда Андрея Шевченко одержала самую крупную победу дня – со счетом 5:0 была повержена сборная Сербии. Также в нашей группе В состоялся матч сборных Литвы и Люксембурга. Несмотря на два удаления, литовцы смогли отыграться и свести поединок вничью – 1:1.

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 Команды

ИВНПМО
1 УКРАИНА32107-17
2 ЛЮКСЕМБУРГ31114-44
3 ПОРТУГАЛИЯ20201-12
4 ЛИТВА20112-31
5 СЕРБИЯ20111-61

В группе А Чехия одержала волевую победу над Болгарией. Пропустив гол на третьей минуте, чехи в середине первого тайма и начале второго забили два мяча. Дублем отметился Патрик Шик. Еще в одном поединке Черногория и Косово сыграли вничью – 1:1. Интересно, что перед матчем главный тренер сборной Черногории и несколько игроков отказались выходить на игру против сербов.

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 Команды

ИВНПМО
1 АНГЛИЯ220010-16
2 ЧЕХИЯ21012-63
3 КОСОВО20202-22
4 БОЛГАРИЯ30213-42
5 ЧЕРНОГОРИЯ30213-62

В группе D сборная Грузии всухую обыграла главного аутсайдера – команду Гибралтара. Поединок завершился со счетом 3:0.

А Дания на своем поле сыграла вничью с лидером группы Ирландией – 1:1.

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 Команды

ИВНПМО
1 ИРЛАНДИЯ32103-17
2 ШВЕЙЦАРИЯ21105-34
3 ГРУЗИЯ31023-33
4 ДАНИЯ20204-42
5 ГИБРАЛТАР20020-40

В группе F состоялись сразу три поединка. Команда Фарерских островов ничего не смогла противопоставить титулованной сборной Испании – 1:4.

Сборная Норвегии выигрывала 2:0 в матче с румынами, но гости в концовке встречи смогли отыграть оба гола и увезти из северной страны одно очко.

Швеция не испытала проблем в матче с Мальтой – 3:0.

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 Команды

ИВНПМО
1 ИСПАНИЯ33008-29
2 ШВЕЦИЯ32108-47
3 РУМЫНИЯ31117-54
4 МАЛЬТА31022-63
5 НОРВЕГИЯ30216-72
6 ФАРЕРЫ30033-100

В группе G сборная Австрии в третьем туре смогла набрать первые очки. Австрийцы на своем поле с минимальным счетом обыграли команду Словении.

Польша показывает стопроцентный результат, набрав 9 очков из 9 возможных. В пятницу поляки на выезде обыграли Северную Македонию со счетом 1:0.

Хет-трик Эрана Захави принес Израилю уверенную выездную победу над командой Латвии – 3:0. Игрок "Шахтера" Манор Соломон весь матч просидел в запасе.

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 Команды

ИВНПМО
1 ПОЛЬША33004-09
2 ИЗРАИЛЬ32108-37
3 МАКЕДОНИЯ31114-34
4 АВСТРИЯ31023-53
5 СЛОВЕНИЯ30212-32
6 ЛАТВИЯ30031-80

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Сегодня|Спорт

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