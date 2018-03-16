Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы: "Арсенал" сыграет с ЦСКА, а "Лацио" – с "Зальцбургом"

Сегодня, 14:11

Определились пары следующего раунда второго по значимости клубного турнира Европы

Фото AFP
Фото AFP

В пятницу, 16 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.

Ранее сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Среди всех пар можно выделить очередную встречу прошлогодних финалистов и английское дерби.

Напомним, главный матч турнира состоится 16 мая в Лионе на" Стад-де-Лион". Жеребьевку провел посол финала Эрик Абидаль.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля.

Добавим, что жеребьевка была без сеяных команд, команды из одной страны могли пересечься между собой. Команда, которая в паре указана первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

"Лейпциг" (Германия) - "Марсель" (Франция)
"Арсенал" (Англия) - ЦСКА (Россия)
"Атлетико" (Испания) - "Спортинг" (Португалия)
"Лацио" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)

Обзор всех матчей 1/8 финала Лиги Европы: голы и лучшие моменты матчей четверга в еврокубковом турнире. Напомним, что киевское "Динамо" по сумме двух матчей уступило "Лацио".
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