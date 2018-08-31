Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

31 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. На этой стадии выступают два украинских клуба – киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Киевляне попали в группу К, где их соперниками будут – "Астана", "Ренн" и "Яблонец". Полтавчане в группе Е встретятся с "Арсеналом", "Спортингом" и "Карабахом".

Полные результаты жеребьевки Лиги Европы:

Группа A: "Байер" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Цюрих" (Швейцария), АЕК (Ларнака, Кипр).

Группа B: "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Русенборг" (Норвегия).

Группа C: "Зенит" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Бордо" (Франция), "Славия"(Прага, Чехия).

Группа D: "Андерлехт" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Спартак" (Трнава, Словакия).

Группа E: "Арсенал" (Лондон, Англия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Карабах" (Азербайджан), "Ворскла" (Украина).

Группа F: "Олимпиакос" (Греция), "Милан" (Италия), "Бетис" (Испания), "Дюделанж" (Люксембург).

Группа G: "Вильярреал" (Испания), "Рапид" (Австрия), "Спартак" (Россия), "Рейнджерс" (Шотландия).

Группа H: "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Аполлон" (Кипр).

Группа I: "Бешикташ" (Турция), "Генк" (Бельгия), "Мальмё" (Швеция), "Сарпсборг 08" (Норвегия).

Группа J: "Севилья" (Испания), "Краснодар" (Россия), "Стандард" (Бельгия), "Акхисар Беледиеспор" (Турция).

Группа K: "Динамо" (Киев, Украина), "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция), "Яблонец" (Чехия).

Группа L: "Челси" (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), "Види" (Венгрия).

Даты матчей группового этапа Лиги Европы:

20 сентября: тур 1

4 октября: тур 2

25 октября: тур 3

8 ноября: тур 4

29 ноября: тур 5

13 декабря: тур 6

Напомним, что "Заря" не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче команда Юрия Вернидуба не удержала нужный счет в поединке с немецким "Лейпцигом".