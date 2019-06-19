Результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: Путь чемпионов и Основной путь

Единственная украинская команда на этой стадии – "Заря" – сыграет с победителем противостояния "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония)

Результаты жеребьевки Лиги Европы. Фото: Getty Images

В среду cостоялись обе жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы: Пути чемпионов и Основного пути. Ранее мы писали, что "Заря" первой среди представителей чемпионата Украины узнала соперников по новому еврокубковому сезону. Во втором раунде квалификации Лиги Европы команда Виктора Скрипника встретится с победителем пары "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония). Первый матч луганчане проведут на выезде 25 июля, а ответный в Запорожье 1 августа.

Второй отборочный раунд – Путь чемпионов (25 июля и 1 августа)

Группа 1

"Тре Пенне" (SMR)/"ФК Санта-Колома" (AND) – "Судува" (LTU)/"Црвена Звезда" (SRB)

БАТЭ (BLR)/"Пяст" (POL) – "Дандолк" (IRL)/"Рига" (LVA)

"Партизани" (ALB)/"Карабах" (AZE) – "Шериф" (MDA)/"Сабуртало" (GEO)

Группа 2

"Арарат-Армения" (ARM)/АИК (SWE) – "Фероникели" (KOS)/"Линкольн Ред Импс" (GIB)

"Валюр" (ISL)/"Марибор" (SVN) – "Ференцварош" (HUN)/"Лудогорец" (BUL)

"Слован" Братислава (SVK)/"Сутьеска" (MNE) – "ТНС" (WAL)/Победитель предварительного раунда Лиги чемпионов

Группа 3

Проигравший финалист предварительного раунда Лиги чемпионов – "Астана" (KAZ)/ЧФР (ROU)

ХИК (FIN)/"Торсхавн" (FRO) – "Линфилд" (NIR)/"Русенборг" (NOR

"Нымме Калью" (EST)/"Шкендия" (MKD) – "Дюделанж" (LUX)/"Валлетта" (MLT)

Второй отборочный раунд – Основной путь (25 июля и 1 августа)

Группа 1

"Норчепинг" (SWE)/"Сент-Патрикс" FC (IRL) – "Динамо" Минск (BLR)/"Лиепая" (LVA)

"Лячи" (ALB)/"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) – "Широки Бриег" (BIH)/"Кайрат" (KAZ)

"Арсенал" Тула (RUS) – "Нефтчи" (AZE)/"Сперанца" (MDA)

"Эспаньол" (ESP) – "Стьярнан" (ISL)/"Левадия" (EST)

"Краковия" (POL)/"Дунайска Стреда" (SVK) – "Атромитос" (GRE)

Группа 2

"Барри Таун" (WAL)/"Клифтонвилл" (NIR)/"Хеугесунн" (NOR) – "Штурм" (AUT)

АЕК Ларнака (CYP)/"Петрокуб" (MDA) – "Левски" (BUL)/"Ружомберок" (SVK)

"Сан-Хулиа" (AND)/"Европы" (GIB)/"Легия" Варшава (POL) – "Витебск" (BLR)/"Куопио" (FIN)

"Утрехт" (NED) – "Академия Пандев" (MKD)/"Зриньски" (BIH)

"Пюник" (ARM)/"Шкупи" (MKD) – "Яблонец" (CZE)

Группа 3

"Легия" Гданьск (POL) – "Интер" Турку (FIN)/"Брондбю" (DEN)

"Зета" (MNE)/"Фехервар" (HUN) – "Брейдаблик" (ISL)/"Вадуц" (LIE)

"Габала" (AZE) – "Динамо" Тбилиси (GEO)/"Ла-Фиорита" (SMR)/"Энгордани" (AND)

"Малатьяспор" (TUR) – "Олимпия" Любляна (SVN)/РФШ (LVA)

"Раднички" (SRB)/"Флора" (EST) – "Айнтрахт" (GER)

Группа 4

"Домжале" (SVN)/"Бальцан" (MLT) – "Мальме" (SWE)/"Баллимина Юнайтед" (NIR)/"Рунавик" (FRO)

"Мольде" (NOR)/КР Рейкьявик (ISL) – "Чукарички" (SRB)/"Бананц" (ARM)

"Абердин" (SCO)/РоПС (FIN) – "Фола" (LUX)/"Чихура" (GEO)

"Антверпен" (BEL) – "Вииторул" (ROU)

"Будучность" (MNE)/"Транс" (EST) – "Заря" (UKR)

Группа 5

ЦСКА София (BUL)/"Титоград" (MNE) – "Осиек" (CRO)

"Рома" (ITA) – "Дебрецен" (HUN)/"Кукес" (ALB)

"Люцерн" (SUI) – "Ритеряй" (LTU)/"Клаксвик" (FRO)/"Тре Фиори" (SMR)

"Приштина" (KOS)/"Сент-Джозефс" (GIB)/"Рейнджерс" (SCO) – "Корк Сити" (IRL)/"Прогрес" (LUX)/"Кардифф Мет Юниверсити" (WAL)

"Вентспилс" (LVA)/"Теута" (ALB) – "Гзира Юнайтед" (MLT)/"Хайдук" (CRO)

Группа 6

"Страсбур" (FRA) – "Маккаби" Хайфа (ISR)/"Мура" (SVN)

"Млада-Болеслав" (CZE) – "Ордабасы" (KAZ)/"Торпедо" Кутаиси (GEO)

"Бранн" (NOR)/"Шэмрок Роверс" (IRL) – "Кауно Жальгирис" (LTU)/Аполлон (CYP)

"Алкмаар" (NED) – "Хэкен" (SWE)

"Алашкерт" (ARM)/"Македония (MKD) – "Стяуа" (ROU)/FC "Милсами" (MDA)

"Локомотив" Пловдив (BUL) – "Радник" (BIH)/"Спартак" Трнава (SVK)

Группа 7

"Вулверхэмптон" (ENG) – "Крузейдерс" (NIR)/Б-36 (FRO)

"Арис" (GRE) – АЕЛ Лимассол (CYP)

"Женесс Эш" (LUX)/"Тобол" (KAZ) – "Гимарайнш" (POR)

"Гонвед" (HUN)/"Жальгирис" Вильнюс (LTU) – "Сабаил" (AZE)/"У Крайова" (ROU)

"Шахтер" Солигорск (BLR)/"Хибернианс" (MLT) – "Эсбьерг" (DEN)

"Коннас-Ки" (WAL)/"Килмарнок" (SCO) – "Партизан" (SRB)

Обзор матча "Мариуполь" – "Заря" – 3:1 в последнем туре Премьер-лиги:

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