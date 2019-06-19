Результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: Путь чемпионов и Основной путь
Единственная украинская команда на этой стадии – "Заря" – сыграет с победителем противостояния "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония)
В среду cостоялись обе жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы: Пути чемпионов и Основного пути. Ранее мы писали, что "Заря" первой среди представителей чемпионата Украины узнала соперников по новому еврокубковому сезону. Во втором раунде квалификации Лиги Европы команда Виктора Скрипника встретится с победителем пары "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония). Первый матч луганчане проведут на выезде 25 июля, а ответный в Запорожье 1 августа.
Второй отборочный раунд – Путь чемпионов (25 июля и 1 августа)
Группа 1
"Тре Пенне" (SMR)/"ФК Санта-Колома" (AND) – "Судува" (LTU)/"Црвена Звезда" (SRB)
БАТЭ (BLR)/"Пяст" (POL) – "Дандолк" (IRL)/"Рига" (LVA)
"Партизани" (ALB)/"Карабах" (AZE) – "Шериф" (MDA)/"Сабуртало" (GEO)
Группа 2
"Арарат-Армения" (ARM)/АИК (SWE) – "Фероникели" (KOS)/"Линкольн Ред Импс" (GIB)
"Валюр" (ISL)/"Марибор" (SVN) – "Ференцварош" (HUN)/"Лудогорец" (BUL)
"Слован" Братислава (SVK)/"Сутьеска" (MNE) – "ТНС" (WAL)/Победитель предварительного раунда Лиги чемпионов
Группа 3
Проигравший финалист предварительного раунда Лиги чемпионов – "Астана" (KAZ)/ЧФР (ROU)
ХИК (FIN)/"Торсхавн" (FRO) – "Линфилд" (NIR)/"Русенборг" (NOR
"Нымме Калью" (EST)/"Шкендия" (MKD) – "Дюделанж" (LUX)/"Валлетта" (MLT)
Второй отборочный раунд – Основной путь (25 июля и 1 августа)
Группа 1
"Норчепинг" (SWE)/"Сент-Патрикс" FC (IRL) – "Динамо" Минск (BLR)/"Лиепая" (LVA)
"Лячи" (ALB)/"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) – "Широки Бриег" (BIH)/"Кайрат" (KAZ)
"Арсенал" Тула (RUS) – "Нефтчи" (AZE)/"Сперанца" (MDA)
"Эспаньол" (ESP) – "Стьярнан" (ISL)/"Левадия" (EST)
"Краковия" (POL)/"Дунайска Стреда" (SVK) – "Атромитос" (GRE)
Группа 2
"Барри Таун" (WAL)/"Клифтонвилл" (NIR)/"Хеугесунн" (NOR) – "Штурм" (AUT)
АЕК Ларнака (CYP)/"Петрокуб" (MDA) – "Левски" (BUL)/"Ружомберок" (SVK)
"Сан-Хулиа" (AND)/"Европы" (GIB)/"Легия" Варшава (POL) – "Витебск" (BLR)/"Куопио" (FIN)
"Утрехт" (NED) – "Академия Пандев" (MKD)/"Зриньски" (BIH)
"Пюник" (ARM)/"Шкупи" (MKD) – "Яблонец" (CZE)
Группа 3
"Легия" Гданьск (POL) – "Интер" Турку (FIN)/"Брондбю" (DEN)
"Зета" (MNE)/"Фехервар" (HUN) – "Брейдаблик" (ISL)/"Вадуц" (LIE)
"Габала" (AZE) – "Динамо" Тбилиси (GEO)/"Ла-Фиорита" (SMR)/"Энгордани" (AND)
"Малатьяспор" (TUR) – "Олимпия" Любляна (SVN)/РФШ (LVA)
"Раднички" (SRB)/"Флора" (EST) – "Айнтрахт" (GER)
Группа 4
"Домжале" (SVN)/"Бальцан" (MLT) – "Мальме" (SWE)/"Баллимина Юнайтед" (NIR)/"Рунавик" (FRO)
"Мольде" (NOR)/КР Рейкьявик (ISL) – "Чукарички" (SRB)/"Бананц" (ARM)
"Абердин" (SCO)/РоПС (FIN) – "Фола" (LUX)/"Чихура" (GEO)
"Антверпен" (BEL) – "Вииторул" (ROU)
"Будучность" (MNE)/"Транс" (EST) – "Заря" (UKR)
Группа 5
ЦСКА София (BUL)/"Титоград" (MNE) – "Осиек" (CRO)
"Рома" (ITA) – "Дебрецен" (HUN)/"Кукес" (ALB)
"Люцерн" (SUI) – "Ритеряй" (LTU)/"Клаксвик" (FRO)/"Тре Фиори" (SMR)
"Приштина" (KOS)/"Сент-Джозефс" (GIB)/"Рейнджерс" (SCO) – "Корк Сити" (IRL)/"Прогрес" (LUX)/"Кардифф Мет Юниверсити" (WAL)
"Вентспилс" (LVA)/"Теута" (ALB) – "Гзира Юнайтед" (MLT)/"Хайдук" (CRO)
Группа 6
"Страсбур" (FRA) – "Маккаби" Хайфа (ISR)/"Мура" (SVN)
"Млада-Болеслав" (CZE) – "Ордабасы" (KAZ)/"Торпедо" Кутаиси (GEO)
"Бранн" (NOR)/"Шэмрок Роверс" (IRL) – "Кауно Жальгирис" (LTU)/Аполлон (CYP)
"Алкмаар" (NED) – "Хэкен" (SWE)
"Алашкерт" (ARM)/"Македония (MKD) – "Стяуа" (ROU)/FC "Милсами" (MDA)
"Локомотив" Пловдив (BUL) – "Радник" (BIH)/"Спартак" Трнава (SVK)
Группа 7
"Вулверхэмптон" (ENG) – "Крузейдерс" (NIR)/Б-36 (FRO)
"Арис" (GRE) – АЕЛ Лимассол (CYP)
"Женесс Эш" (LUX)/"Тобол" (KAZ) – "Гимарайнш" (POR)
"Гонвед" (HUN)/"Жальгирис" Вильнюс (LTU) – "Сабаил" (AZE)/"У Крайова" (ROU)
"Шахтер" Солигорск (BLR)/"Хибернианс" (MLT) – "Эсбьерг" (DEN)
"Коннас-Ки" (WAL)/"Килмарнок" (SCO) – "Партизан" (SRB)
Обзор матча "Мариуполь" – "Заря" – 3:1 в последнем туре Премьер-лиги:
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