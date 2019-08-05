Результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы

Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Своих потенциальных соперников узнали луганская "Заря" и "Мариуполь". Первые, в случае прохода софийского ЦСКА, сыграют с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) / "Эспаньол" (Испания), а вторых будет ждать победитель противостояния "Антверпен" (Бельгия) / "Виктория" (Чехия), но перед этим еще нужно преодолеть барьер в виде "АЗ Алкмар". Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.
Ранее сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" в случае прохода "Брюгге" за путевку в групповой этап Лиги чемпионов сразится с победителем пары "Брюгге" – ЛАСК.
Путь чемпионов
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) / "Судува" (Литва) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) / "Ференцварош" (Венгрия)
"Црвена Звезда" (Сербия) / "Копенгаген" (Дания) – "Рига" (Латвия) / ХИК (Финляндия)
ЧФР (Румыния) / "Селтик" (Шотландия) – "Шериф" (Молдавия) / АИК (Швеция)
"Арарат-Армения" (Армения) / "Сабуртало" (Грузия) – "Дюделанж" (Люксембург) / "Нымме Калью" (Эстония)
"Лудогорец" (Болгария) / "Нью-Сейнтс" (Уэльс) – "Марибор" (Словения) / "Русенборг" (Норвегия)
"Сутьеска" (Черногория) / "Линфилд" (Северная Ирландия) – АПОЕЛ (Кипр) / "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" (Словакия) / "Дандолк" (Ирландия) – ПАОК (Греция) / "Аякс" (Нидерланды)
"Астана" (Казахстан) / "Валлетта" (Мальта) – "Сараево" (Босния и Герцеговина) / БАТЭ (Беларусь)
Основной путь
"Торино" (Италия) / "Шахтер" (Солигорск, Белоруссия) – "Пюник" (Армения) / "Вулверхэмптон" (Англия)
"Университатя Крайова" (Румыния) / АЕК (Греция) – "Спарта" (Чехия) / "Трабзонспор" (Турция)
"Легия" (Польша) / "Атромитос" (Греция) – "Митьюлланд" (Дания) / "Рейнджерс" (Шотландия)
"Фейеноорд" (Нидерланды) / "Динамо" (Тбилиси, Грузия) – "Норчепинг" (Швеция) / "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)
"Стяуа" (Румыния) / "Млада-Болеслав" (Чехия) – "Вентспилс" (Латвия) / "Гимарайнш" (Португалия)
АЕК (Ларнака, Кипр) / "Гент" (Бельгия) – "Риека" (Хорватия) / "Абердин" (Шотландия)
"Хеугесунн" (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды) – "Аустрия" (Австрия) / "Аполлон" (Кипр)
"Люцерн" (Швейцария) / "Эспаньол" (Испания) – ЦСКА (София, Болгария) / "Заря" (Украина)
"Партизан" (Сербия) / "Малатьяспор" (Турция) – "Мольде" (Норвегия) / "Арис" (Греция)
"Брондбю" (Дания) / "Брага" (Португалия) – "Тун" (Швейцария) / "Спартак" (Москва, Россия)
"Мальме" (Швеция) / "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Нефтчи" (Азербайджан) / "Бней Иегуда" (Израиль)
"Локомотив" (Пловдив, Болгария) / "Страсбург" (Франция) – "Вадуц" (Лихтенштейн) / "Айнтрахт" (Германия)
"Мариуполь" (Украина) / "АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Антверпен" (Бельгия) / "Виктория" (Чехия)
Кстати, накануне матча "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий, игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.
Это тот самый Родригес, который в отборочном матче Евро-2020 с Украиной забил гол в собственные ворота.
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