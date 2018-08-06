Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов: с кем может сыграть "Динамо"
В раунде плей-офф киевское "Динамо" может сыграть с "Аяксом" или "Стандардом"
В понедельник в Ньоне состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. По итогам мероприятия определились потенциальные пары, которые поспорят за путевки в групповую стадию главного еврокубкового турнира.
В случае успеха в противостоянии с чешской "Славией" киевское "Динамо" в раунде плей-офф сыграет с победителем матча "Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия).
Возможные пары 4-го раунда отбора Лиги чемпионов:
Путь чемпионов
"Црвена Звезда"/"Спартак" Трнава – "Зальцбург"/"Шкендия"
"Карабах"/БАТЭ – ПСВ
"Янг Бойз" – "Астана"/"Динамо" Загреб
"Мальме"/"Види" – "Селтик"/АЕК
Путь представителей лиг
"Бенфика"/"Фенербахче" – ПАОК/"Спартак" Москва
"Стандард"/"Аякс" – "Славия" Прага/"Динамо" Киев
Заключительные матчи третьего отборочного раунда завершатся 14 августа. Первые встречи раунда плей-офф состоятся 21/22 августа, ответные – 28/29 августа
Обладатели прямых путевок в групповую стадию:
Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия"
Германия: "Бавария", "Шальке-04", "Хоффенхайм", "Боруссия" Дортмунд
Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль"
Италия: "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Интер"
Франция: "Пари Сен-Жермен", "Монако", "Лион"
Россия: "Локомотив", ЦСКА
Португалия: "Порту"
Украина: "Шахтер"
Бельгия: "Брюгге"
Турция: "Галатасарай"
Чехия: "Виктория"
Напомним, что 7 августа "Динамо" на выезде сыграет с "Славией" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Накануне вылета в Прагу мы коротко поговорили с центрфорвардом киевлян Артемом Бесединым в аэропорту "Борисполь".
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