Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов: с кем может сыграть "Динамо"

В раунде плей-офф киевское "Динамо" может сыграть с "Аяксом" или "Стандардом"

В понедельник в Ньоне состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. По итогам мероприятия определились потенциальные пары, которые поспорят за путевки в групповую стадию главного еврокубкового турнира.

В случае успеха в противостоянии с чешской "Славией" киевское "Динамо" в раунде плей-офф сыграет с победителем матча "Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия).

Возможные пары 4-го раунда отбора Лиги чемпионов:

Путь чемпионов

"Црвена Звезда"/"Спартак" Трнава – "Зальцбург"/"Шкендия"

"Карабах"/БАТЭ – ПСВ

"Янг Бойз" – "Астана"/"Динамо" Загреб

"Мальме"/"Види" – "Селтик"/АЕК

Путь представителей лиг

"Бенфика"/"Фенербахче" – ПАОК/"Спартак" Москва

"Стандард"/"Аякс" – "Славия" Прага/"Динамо" Киев

Заключительные матчи третьего отборочного раунда завершатся 14 августа. Первые встречи раунда плей-офф состоятся 21/22 августа, ответные – 28/29 августа

Обладатели прямых путевок в групповую стадию:

Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия"

Германия: "Бавария", "Шальке-04", "Хоффенхайм", "Боруссия" Дортмунд

Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль"

Италия: "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Интер"

Франция: "Пари Сен-Жермен", "Монако", "Лион"

Россия: "Локомотив", ЦСКА

Португалия: "Порту"

Украина: "Шахтер"

Бельгия: "Брюгге"

Турция: "Галатасарай"

Чехия: "Виктория"

Напомним, что 7 августа "Динамо" на выезде сыграет с "Славией" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Накануне вылета в Прагу мы коротко поговорили с центрфорвардом киевлян Артемом Бесединым в аэропорту "Борисполь".