Результаты жеребьевки третьего раунда Кубка Украины

Состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины. В нем участвуют 14 победителей второго предварительного этапа, а также шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатое.

Результаты жеребьевки:

"Зирка" – "Олимпик"

"Металлист-1925" – "Калуш"

"Нива" В – "Горняк"

"Кристалл" – "Десна"

СК "Днепр-1"/"Металлург" З – "Волынь"

"Черноморец" – "Александрия"

"Черкащина-Академия" – "Арсенал"

"Николаев" – "Минай"

"Сумы" – "Карпаты"

"Ингулец" – "Мир"

Базовый день – 26 сентября

Что дальше?

31.10.2018

1/8 финала: 10 победителей третьего предварительного этапа; шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с первого по шестое. Жеребьевка – 28 сентября.

03.04.2019

1/4 финала. Жеребьевка – 2 ноября.

24.04.2019

1/2 финала

15.05.2019

Финал

По регламенту:

Все стадии состоят из одного матча.

Перед каждым этапом проводится жеребьевка, по результатам которого определяются пары команд-участниц.

Хозяином поля команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.

Город, стадион и время проведения финального матча определяет Исполнительный комитет ФФУ до даты проведения третьего предварительного этапа соревнований.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер".