Результаты жеребьевки третьего раунда Кубка Украины
В битву за трофей вступают клубы Премьер-лиги
Состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины. В нем участвуют 14 победителей второго предварительного этапа, а также шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатое.
Результаты жеребьевки:
"Зирка" – "Олимпик"
"Металлист-1925" – "Калуш"
"Нива" В – "Горняк"
"Кристалл" – "Десна"
СК "Днепр-1"/"Металлург" З – "Волынь"
"Черноморец" – "Александрия"
"Черкащина-Академия" – "Арсенал"
"Николаев" – "Минай"
"Сумы" – "Карпаты"
"Ингулец" – "Мир"
Базовый день – 26 сентября
Что дальше?
31.10.2018
1/8 финала: 10 победителей третьего предварительного этапа; шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с первого по шестое. Жеребьевка – 28 сентября.
03.04.2019
1/4 финала. Жеребьевка – 2 ноября.
24.04.2019
1/2 финала
15.05.2019
Финал
По регламенту:
- Все стадии состоят из одного матча.
- Перед каждым этапом проводится жеребьевка, по результатам которого определяются пары команд-участниц.
- Хозяином поля команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.
- Город, стадион и время проведения финального матча определяет Исполнительный комитет ФФУ до даты проведения третьего предварительного этапа соревнований.
Напомним, что действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер".
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