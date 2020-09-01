Результаты жеребьевки третьего раунда отбора Лиги Европы: "Десна" и "Колос" узнали соперников

Клубу из Ковалевки еще нужно будет преодолеть стартовую преграду в еврокубках в виде "Ариса"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На этой стадии от Украины стартует черниговская "Десна", а также может сыграть "Колос" из Ковалевки, если преодолеет предыдущий раунд. Результаты жеребьевки второго раунда квалификации Лиги Европы мы приводили ранее.

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"Десна" попала в число несеяных команд группы 2, где их соперниками могли стать "Вентспилс" (Латвия) или "Русенборг" (Норвегия), "Кукес" (Албания) или "Вольфсбург" (Германия), "Сфынтул Георге" (Молдова) или "Партизан" (Сербия). Волей жребия команда Александра Рябоконя сыграет с победителем пары "Кукес" – "Фольфсбург".

"Колос" расположился в группе 3 в числе несеяных команд. Их потенциальными соперниками были "Теута" (Албания) или "Гранада" (Испания), "Риека" (Хорватия), "Серветт" (Швейцария) или "Реймс" (Франция). В случае победы над "Арисом" из Греции подопечные Руслана Костышина сыграют с "Риекой".

Матчи пройдут 24 сентября. Если потребуется, проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в раунд плей-офф Лиги Европы.

Также мы писали, что, в случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов, "Динамо" первый матч проведет в гостях. Соперник киевлян в следующем раунде был известен еще до жеребьевки.

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