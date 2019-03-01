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Римское дерби, "Наполи" против "Ювентуса" и другие матчи 26 тура чемпионата Италии

Сегодня, 21:01

В отчетном туре может решиться судьба золотых медалей

Фото: AFP
Римское дерби, "Наполи" против "Ювентуса" и другие матчи 26 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/981/7eb/5c79817ebc5d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/981/7eb/5c79817ebc5d4.jpg Футбол В отчетном туре может решиться судьба золотых медалей

26-й тур чемпионата Италии подарит болельщикам сразу два интереснейших поединка. В субботу состоится римское дерби между "Лацио" и "Ромой", которые на данный момент расположились по соседству в турнирной таблице Серии А.

А в воскресенье на поле в Неаполе сойдутся лидеры чемпионата – "Наполи" и "Ювентус". Перед очным поединком туринцы опережают неаполитанцев на 13 очков, поэтому могут безболезненно потерять баллы, а вот "Наполи" необходимо побеждать, чтобы сохранят шансы на "золото". Кстати, накануне сообщалось, что Криштиану Роналду может пропустить матч с "Наполи", но португалец уже приступил к тренировкам. Вероятно, он начнет матч с лавки запасных.

1 марта

21:30 "Кальяри" – "Интер"

2 марта

16:00 "Эмполи" – "Парма"

19:00 "Милан" – "Сассуоло"

21:30 "Лацио" – "Рома"

3 марта

13:30 "Торино" – "Кьево"

16:00 "Дженоа" – "Фрозиноне"

16:00 СПАЛ – "Сампдория"

16:00 "Удинезе" – "Болонья"

19:00 "Аталанта" – "Фиорентина"

21:30 "Наполи" – "Ювентус"

Все матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС25223053-1569
2 НАПОЛИ25175346-1856
3 ИНТЕР25145637-2047
4 МИЛАН25129438-2245
5 РОМА25128549-3344
6 АТАЛАНТА25115951-3638
7 ТОРИНО25911530-2238
8 ЛАЦИО24115833-2738
9 ФИОРЕНТИНА25812540-2936
10 САМПДОРИЯ25106941-3236
11 САССУОЛО25710835-4031
12 ДЖЕНОА25781032-4129
13 ПАРМА25851225-3729
14 КАЛЬЯРИ25591121-3624
15 СПАЛ25581222-3723
16 УДИНЕЗЕ24571219-3122
17 ЭМПОЛИ25561430-4821
18 БОЛОНЬЯ25391319-3818
19 ФРОЗИНОНЕ25371519-4916
20 КЬЕВО251101419-4810

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