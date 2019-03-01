Римское дерби, "Наполи" против "Ювентуса" и другие матчи 26 тура чемпионата Италии
В отчетном туре может решиться судьба золотых медалей
26-й тур чемпионата Италии подарит болельщикам сразу два интереснейших поединка. В субботу состоится римское дерби между "Лацио" и "Ромой", которые на данный момент расположились по соседству в турнирной таблице Серии А.
А в воскресенье на поле в Неаполе сойдутся лидеры чемпионата – "Наполи" и "Ювентус". Перед очным поединком туринцы опережают неаполитанцев на 13 очков, поэтому могут безболезненно потерять баллы, а вот "Наполи" необходимо побеждать, чтобы сохранят шансы на "золото". Кстати, накануне сообщалось, что Криштиану Роналду может пропустить матч с "Наполи", но португалец уже приступил к тренировкам. Вероятно, он начнет матч с лавки запасных.
1 марта
21:30 "Кальяри" – "Интер"
2 марта
16:00 "Эмполи" – "Парма"
19:00 "Милан" – "Сассуоло"
21:30 "Лацио" – "Рома"
3 марта
13:30 "Торино" – "Кьево"
16:00 "Дженоа" – "Фрозиноне"
16:00 СПАЛ – "Сампдория"
16:00 "Удинезе" – "Болонья"
19:00 "Аталанта" – "Фиорентина"
21:30 "Наполи" – "Ювентус"
Все матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|25
|22
|3
|0
|53-15
|69
|2
|НАПОЛИ
|25
|17
|5
|3
|46-18
|56
|3
|ИНТЕР
|25
|14
|5
|6
|37-20
|47
|4
|МИЛАН
|25
|12
|9
|4
|38-22
|45
|5
|РОМА
|25
|12
|8
|5
|49-33
|44
|6
|АТАЛАНТА
|25
|11
|5
|9
|51-36
|38
|7
|ТОРИНО
|25
|9
|11
|5
|30-22
|38
|8
|ЛАЦИО
|24
|11
|5
|8
|33-27
|38
|9
|ФИОРЕНТИНА
|25
|8
|12
|5
|40-29
|36
|10
|САМПДОРИЯ
|25
|10
|6
|9
|41-32
|36
|11
|САССУОЛО
|25
|7
|10
|8
|35-40
|31
|12
|ДЖЕНОА
|25
|7
|8
|10
|32-41
|29
|13
|ПАРМА
|25
|8
|5
|12
|25-37
|29
|14
|КАЛЬЯРИ
|25
|5
|9
|11
|21-36
|24
|15
|СПАЛ
|25
|5
|8
|12
|22-37
|23
|16
|УДИНЕЗЕ
|24
|5
|7
|12
|19-31
|22
|17
|ЭМПОЛИ
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|18
|БОЛОНЬЯ
|25
|3
|9
|13
|19-38
|18
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|25
|3
|7
|15
|19-49
|16
|20
|КЬЕВО
|25
|1
|10
|14
|19-48
|10
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