Римское дерби, "Наполи" против "Ювентуса" и другие матчи 26 тура чемпионата Италии

В отчетном туре может решиться судьба золотых медалей

Фото: AFP

Римское дерби, "Наполи" против "Ювентуса" и другие матчи 26 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/981/7eb/5c79817ebc5d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/981/7eb/5c79817ebc5d4.jpg 2019-03-01T21:01:53+02:00 Футбол В отчетном туре может решиться судьба золотых медалей

26-й тур чемпионата Италии подарит болельщикам сразу два интереснейших поединка. В субботу состоится римское дерби между "Лацио" и "Ромой", которые на данный момент расположились по соседству в турнирной таблице Серии А.

А в воскресенье на поле в Неаполе сойдутся лидеры чемпионата – "Наполи" и "Ювентус". Перед очным поединком туринцы опережают неаполитанцев на 13 очков, поэтому могут безболезненно потерять баллы, а вот "Наполи" необходимо побеждать, чтобы сохранят шансы на "золото". Кстати, накануне сообщалось, что Криштиану Роналду может пропустить матч с "Наполи", но португалец уже приступил к тренировкам. Вероятно, он начнет матч с лавки запасных.

1 марта

21:30 "Кальяри" – "Интер"

2 марта

16:00 "Эмполи" – "Парма"

19:00 "Милан" – "Сассуоло"

21:30 "Лацио" – "Рома"

3 марта

13:30 "Торино" – "Кьево"

16:00 "Дженоа" – "Фрозиноне"

16:00 СПАЛ – "Сампдория"

16:00 "Удинезе" – "Болонья"

19:00 "Аталанта" – "Фиорентина"

21:30 "Наполи" – "Ювентус"

Все матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 25 22 3 0 53-15 69 2 НАПОЛИ 25 17 5 3 46-18 56 3 ИНТЕР 25 14 5 6 37-20 47 4 МИЛАН 25 12 9 4 38-22 45 5 РОМА 25 12 8 5 49-33 44 6 АТАЛАНТА 25 11 5 9 51-36 38 7 ТОРИНО 25 9 11 5 30-22 38 8 ЛАЦИО 24 11 5 8 33-27 38 9 ФИОРЕНТИНА 25 8 12 5 40-29 36 10 САМПДОРИЯ 25 10 6 9 41-32 36 11 САССУОЛО 25 7 10 8 35-40 31 12 ДЖЕНОА 25 7 8 10 32-41 29 13 ПАРМА 25 8 5 12 25-37 29 14 КАЛЬЯРИ 25 5 9 11 21-36 24 15 СПАЛ 25 5 8 12 22-37 23 16 УДИНЕЗЕ 24 5 7 12 19-31 22 17 ЭМПОЛИ 25 5 6 14 30-48 21 18 БОЛОНЬЯ 25 3 9 13 19-38 18 19 ФРОЗИНОНЕ 25 3 7 15 19-49 16 20 КЬЕВО 25 1 10 14 19-48 10

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Римское дерби, "Наполи" против "Ювентуса" и другие матчи 26 тура чемпионата Италии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.