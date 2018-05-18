Ринат Ахметов: "Динамо" для нас – очень принципиальный соперник"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметова в комментарии каналам "Футбол 1"/ "Футбол 2" поделился мнением о соперничестве "горняков" с "Динамо" и о ближайшем матче команд в Киеве 19 мая.

- "Динамо" для нас – очень принципиальный соперник. С ними всегда интересно играть, всегда игры, по крайней мере, захватывающие. Я думаю, мы будем отдавать все силы, чтобы победить в этом матче. Точно так же будет делать и киевский клуб.

- Возвращаясь к Кубку Украины – Вы согласны с тем, что "Шахтер" достаточно спокойно, будто бы на классе выиграл этот матч? Свидетельствует ли это о том, что сегодняшний "Шахтер" значительно сильнее "Динамо"?

- Я думаю, это вам судить – журналистам, экспертам, болельщикам – чья команда сильней по качеству игры. Что касается моего мнения, то я могу сказать, что "Шахтер" – сильней. "Шахтер" выиграл чемпионат и Кубок. "Шахтер" демонстрирует яркую, красивую и содержательную игру и заслуживает уважения в глазах болельщиков.

- Впервые в истории украинского футбола "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству выигранных Кубков Украины. У "Шахтера" теперь их 12, у "Динамо – 11. Вам это доставляет удовольствие?

- Я не могу сказать, что я расстроен по этому поводу. Я хочу сказать, что это хорошо, и мы будем обходить "Динамо" дальше.

Расширенная версия эксклюзивного интервью президента "Шахтера" – в эфире уже в это воскресенье в программе "Великий футбол" в 21:20. В частности, Ринат Ахметов проанализирует и подведет итоги выступлений команды в сезоне.