Ринат Ахметов: "Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков"

Португальский тренер захотел попробовать себя в итальянском чемпионате

Ринат Ахметов. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поблагодарил Паулу Фонсеку за годы, проведенные в команде. Напомним, сегодня стало известно, что португальский тренер покидает "Шахтер". Возглавив "горняков" 1 июня 2016 года, Паулу за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал 3 "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе.

"Сегодня мы благодарим Паулу Фонсеку за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держим в руках золотые медали. Вместе с Паулу "Шахтер" выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины. Паулу – амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю большое спасибо! Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков. Уверен, что и частица сердца Паулу всегда будет с "Шахтером", – говорится в заявлении Ахметова.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале перволиговый "Ингулец". "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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