Ринат Ахметов – о трансферных планах "Шахтера": "Потратим минимум, а играть будем дорого"

Ринат Ахметов дал эксклюзивное интервью программе "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1". В нем президент "Шахтера" подробно рассказал о футболистах команды Дарио Срне, Фреде и Факундо Феррейре, о необходимости играть по цивилизованным правилам и о планах купить футболистов летом. Ранее в первой части интервью Ринат Ахметов рассказал об отношениях с Игорем Суркисом, скандальной истории с "Вересом" и высказываниях тренера "Зари".

О Дарио Срне

– Дарио – великий человек, великий капитан, великий игрок. Он очень много сделал для "Шахтера", и мы должны его поблагодарить за это. В то же время мы купили молодого Додо для того, чтобы он прогрессировал и в будущем очень сильно помог клубу. В то же время мы видим, что наш молодой Данченко, который находится в аренде в "Анжи", провел очень хороший сезон. И, мне кажется, он тоже должен попробовать свои силы в "Шахтере". После зимы Бутко почувствовал в себе уверенность и, мне кажется, очень помог нам завоевать трофеи – и в чемпионате, и в Кубке. Нам надо дать ребятам возможность конкурировать. Какой путь выберет Дарио? Если у него есть силы и он чувствует возможность еще поиграть где-то, мы всегда относимся с уважением. Если он хочет попробовать себя в клубе – наша дверь всегда открыта, наше сердце для Дарио всегда открыто.

О Фреде

– Вы знаете, что у нас зимой были переговоры с "Манчестер Сити", и было официальное предложение – очень крупная цифра. За Фреда нам предложили в районе 50 миллионов евро. И у нас хватило сил отказать, потому что мы играли в Лиге чемпионов, заканчивали чемпионат Украины. Мы выиграли чемпионат и Кубок – в принципе, решение наше правильное. И я убежден, что мы получим и получаем предложения не менее интересные, чем от "Манчестер Сити".

– Но вы так и не назвали цифру, за которую готовы были бы его отпустить.

– Мы получим ровно столько, сколько он стоит. Мы не можем получить доллар, если футболист стоит 50 центов. Мы не хотим продавать за 50 центов, если футболист стоит доллар. Это будет рыночная цена, справедливая цена, и это будет выгодно и для клуба, который пригласит к себе Фреда, и для нас. То есть я где-то чувствую, что Фред будет дороже, чем Фернандиньо и чем Тейшейра.

– Как вы почувствовали два года назад, что он может быть лучше даже уже тогдашней звезды "Манчестер Сити" – Фернандиньо?

– Наверное, раньше была хорошая интуиция, а в последнее время насморк – уже не чувствую. Если Фред и Тайсон вызваны в национальную сборную Бразилии и едут на чемпионат мира, это говорит о том, что в "Шахтере" собраны очень сильные и качественные игроки. Они почему едут? Потому что знают, что приедут сюда, помогут нам, создадут себе имя и завтра окажутся в лучших клубах мира.

О Факундо Феррейре

– Факундо – очень сильный игрок. Он очень сильно нам помог, и в каждом трофее – его огромная заслуга. Было время, он у нас играл, не играл – как правило, не играл. И этот футболист, может быть, не до конца чувствовал в себе уверенность. Я помню, когда Паулу попросил: "Я прошу, чтобы Факундо остался в "Шахтере". А речь тогда шла о том, чтобы отдать Феррейру в аренду. Я думаю, что Факундо отблагодарил Паулу и отблагодарил "Шахтер". В то же время и "Шахтер", и Паулу сделали для Феррейры много. Сегодня все знают, что это очень сильный нападающий, который забивает очень важные голы. Если уйдет Факундо, значит, "Шахтер" будет сильнее. "Шахтер" будет, как всегда, доминировать на поле в чемпионате и очень достойно выглядеть в Европе. Не сомневайтесь в этом, пожалуйста.

– Уходят Бернард и Феррейра – редчайший случай, когда клуб не продает, а отпускает футболистов по окончании контрактов…

– Потому что есть контракт. Мы уважаем контракты, и футболисты уважают контракт. Если он закончился и мы не пришли к новому соглашению, значит, вступают в силу цивилизованные правила. Игрок – свободный агент и имеет право на свой выбор. Мы уважаем эти правила.

– А некоторые клубы за полгода до истечения контракта сажают футболиста на лавку запасных, отправляют в дубль, не пускают на тренировки…

– Мы – футбольный клуб "Шахтер". А это значит – только цивилизованные правила. Мы уважаем футболистов, которые подписали с нами контракт и отдают все силы. И я хочу сказать, что у нас всегда улица с двусторонним движением. Футболисты любят клуб – мы любим футболистов. Поэтому всякими грязными технологиями мы заниматься не будем.

О трансферных планах

– Потратим минимум, а играть будем дорого. Кого пригласим? Тех, кто нам нужен. Вчера мы долго общались с Паулу Фонсекой, говорили о будущем "Шахтера", о комплектации. Возможно, должен вернуться Данченко. Тотовицкий по крайней мере заслужил такого уважения – побороться за место в основе. Я думаю, что нужно посмотреть на Болбата. Если понадобится, мы сделаем еще один трансфер – у клуба есть деньги, чтобы его совершить. Если уйдет Фред, то мы в принципе понимаем, кто может прийти на эту позицию. Это будет молодой и очень сильный бразильский игрок.

– Клуб заинтересован подписать Кайоде?

– Мы говорили с Паулу: ему этот игрок очень нравится, и мне тоже. Думаю, что мы этот трансфер совершим. Это "Шахтер" 2018-го, а не 1999–2000 года. Понимаете, на сегодняшний день мы покупаем игроков, делаем инвестиции, приглашаем их в свою команду. Если игрок прогрессирует, им сегодня интересуются лучшие клубы Европы и мира и нам платят огромные средства. Почему мы должны отказываться? И почему мы должны лишать футболиста, может быть, прекрасного будущего? Наоборот, мы должны сделать этот трансфер и новые инвестиции, которые опять принесут нам огромную пользу. Мы же должны смотреть не только под ноги, а еще и чуть-чуть дальше. Мы научились этому: и под ноги смотреть, и еще куда-нибудь заглядывать. Обратите внимание, уже четыре года вы мне говорите, что "Шахтер" продает, продает, продает. А как же "Шахтер", как же "Шахтер"? А сегодня вы такой вопрос не задаете. Почему? Потому что сами знаете ответ, что "Шахтер" был, есть и будет. У нас амбициозный клуб, который будет ставить перед собой самые высокие цели, и мы будем уверенно идти к нашей цели – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. И все это будет делаться для наших болельщиков.

Ранее в интервью программе "Великий футбол" Ринат Ахметов подвел итоги сезона для "горняков": "Это один из лучших "Шахтеров" за всю историю".

Также президент "Шахтера" рассказал о тренере Паулу Фонсеке:"Многие клубы в Европе сегодня интересуются Паулу и хотят, чтобы он возглавил их команду".