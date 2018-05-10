Ринат Ахметов: Завоевать трофей очень трудно, но удерживать его несколько сезонов – гораздо труднее

В Днепре в финале Кубка Украины "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2:0 и завоевал первый трофей в 2018 году. Оба гола были забиты во втором тайме: Факундо Феррейра замкнул прострел с правого фланга, а Ярослав Ракицкий поразил ворота киевлян прямым ударом со стандарта. Видео голов матча "Шахтер" – "Динамо" – 2:0 доступно на нашем сайте.

После матча на официальном сайте "Шахтера" появилось поздравления от президента клуба Рината Ахметова:

Дорогие друзья!

Поздравляю игроков, тренерский штаб, сотрудников клуба и всех болельщиков "Шахтера" с красивой и уверенной победой в финале Кубка Украины!

Наша команда выигрывает Кубок третий год подряд и двенадцатый раз в своей истории. Завоевать трофей очень трудно, но удерживать его несколько сезонов – гораздо труднее. Такое достижение заслуживает самых громких аплодисментов!

Я хочу сказать слова огромной благодарности Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу, игрокам, медицинскому персоналу, всему коллективу ФК "Шахтер", и самое главное – болельщикам "Шахтера", нашей большой футбольной семье. Ваше участие чувствуется каждую минуту и помогает преодолевать любые трудности на пути к победе. Благодаря вашей поддержке мы никогда не сдаемся и движемся только вперед. Мы играем для вас, мы побеждаем для вас, и этот Кубок – для вас, дорогие болельщики! Вместе с вами мы – огромная сила.

Сегодня "Шахтер" завоевал 31-й трофей в своей украинской истории. Это достойно большого уважения и гордости. Мы продолжаем ставить только самые амбициозные цели и стремимся выигрывать в каждом матче, в каждом турнире. Я убежден, впереди у "Шахтера" много новых громких побед.

С Кубком, дорогие друзья, с победой!

Ринат Ахметов,

президент ФК "Шахтер"