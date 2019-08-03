Ринг-анонсер Баффер на украинском языке напомнил о бое Ломаченко и Кэмпбелла

Ринг-анонсер Майл Баффер в Instagram напомнил о бое чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и британского боксера Люка Кэмпбелла. Отметим, что поединок состоится 31 августа в Лондоне.
Люк Кэмпбелл тяжелее Василия Ломаченко за месяц до решающего боя
Баффер написал на украинском языке следующее:
"Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська".
Майкл Баффер из Филадельфии – профессиональный конферансье в мире бокса и борцовских матчей. Он известен своей коронной фразой, которую произносит перед каждым боем: Let’s get ready to rumble! ("Приготовимся к бою!")
Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, пять или шесть. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану, и он попадет по мне", – предположил украинец.
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