Майкл Баффер / Фото: Instagram

Ринг-анонсер Баффер на украинском языке напомнил о бое Ломаченко и Кэмпбелла https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB%20%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB%20%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80 2019-08-03T10:50:00+03:00 Футбол Бой состоится уже совсем скоро

Ринг-анонсер Майл Баффер в Instagram напомнил о бое чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и британского боксера Люка Кэмпбелла. Отметим, что поединок состоится 31 августа в Лондоне.

Люк Кэмпбелл тяжелее Василия Ломаченко за месяц до решающего боя

Баффер написал на украинском языке следующее:

"Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська".

29 Лип 2019 р. о 5:54 PDT INSTAGRAM (@realmichaelbuffer)

Майкл Баффер из Филадельфии – профессиональный конферансье в мире бокса и борцовских матчей. Он известен своей коронной фразой, которую произносит перед каждым боем: Let’s get ready to rumble! ("Приготовимся к бою!")

Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, пять или шесть. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану, и он попадет по мне", – предположил украинец.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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