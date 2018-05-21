Ринат Ахметов: "Многие клубы в Европе сегодня интересуются Паулу и хотят, чтобы он возглавил их команду"

Президент "Шахтера" рассказал о том, что нужно сделать команде в следующие два года

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов в эксклюзивном интервью программе "Великий футбол" с Александром Денисовым поделился своим мнением о работе тренера Паулу Фонсеки, который подписал новый контракт с "горняками" на два года.

"Многие клубы в Европе сегодня интересуются Паулу и хотят, чтобы он возглавил их команду. Это очень важно. А это значит, что за эти два года мы должны провести вместе качественную работу, и чтобы в наших руках были трофеи, и чтобы качество игры заслуживало уважения в глазах болельщиков, в глазах экспертов – в глазах всех", – рассказал Ринат Ахметов.

Паулу Фонсека возглавил "Шахтер" в 2016 году и выиграл и чемпионат, и Кубок Украины два сезона подряд. В сезоне2017/18 "горняки" дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В футбольном клубе "Шахтер" хороший менеджмент. Они мне сказали, что нужно поставить на Паулу. Мы сделали – мы победили. Выиграл Паулу, выиграл "Шахтер", выиграл я, выиграли болельщики – все в выигрыше. И это очень здорово. И я хочу выигрывать дальше", – добавил президент "Шахтера".

Ранее в интервью программе "Великий футбол" Ринат Ахметов подвел итоги сезона для "горняков": "Это один из лучших "Шахтеров" за всю историю".