Родители Малиновского поделились откровенными подробностями из жизни сына

Оказывается, игрок "Аталанты" мог вообще не начать футбольную карьеру

Мама Руслана Малиновского - артистка хора, а отец - концертмейстер, и сам футболист мог пойти по этому пути, но уже тогда он полюбил игру миллионов.

"Он любил петь, мы и в хор хотели его отдать, но у него был один футбол на уме. Он брал мяч и бил. Когда в одну сторону, не было так страшно, потому что здесь деревья, а вот с противоположной стороны дом и окна, и мы боялись, чтобы он кому-небудь стекло на разбил. Прямо из школы парни приходили, ставили портфели и бегали, пока домой не загонишь", - вспоминают родители игрока.

Также о школьных успехах Малиновского вспомнила его классная руководительница.

"Он был настоящий вулкан, взрыв. Я его взяла в пятом классе, и сразу было заметно, что ребенок добивается своего. Возле него все крутилось. Вот сейчас он играет на футбольном поле, мы дома все смотрим футбол и у меня полная тишина, потому что играет Малиновский Руслан".

При этом значительную роль в том, что Руслан Малиновский сделал свои первые шаги в футболе сыграл его старший брат Александр, который также был футболистом.

"Часто было, что родители отправлялись на какие-то концерты или гастроли, и оставляли Руслана со мной. Я был постоянно на тренировках. Бывало, что мы тренируемся, а Руслан где-то на трибуне, берет мяч или вокруг поля бегает. Тренировался возле нас постоянно. Мне кажется, он родился для этого вида спорта. Слава богу, его любовь к футболу переросла в то, что есть сейчас", – сказал Александр.

Как сообщалось ранее, Руслан Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев в Европе. Он уступает только Андрею Шевченко, за которого "Челси" в 2006 году выложил 43,88 миллиона евро, а также Андрею Ярмоленко, который обошелся "Вест Хэму" в 20 млн евро.

Также сообщалось, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты".

Смотрите гол Малиновского за "Генк" в прошлом сезоне:

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