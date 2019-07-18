Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Родители Малиновского поделились откровенными подробностями из жизни сына

18 июля, 13:00

Оказывается, игрок "Аталанты" мог вообще не начать футбольную карьеру

Мама Руслана Малиновского - артистка хора, а отец - концертмейстер, и сам футболист мог пойти по этому пути, но уже тогда он полюбил игру миллионов.

"Он любил петь, мы и в хор хотели его отдать, но у него был один футбол на уме. Он брал мяч и бил. Когда в одну сторону, не было так страшно, потому что здесь деревья, а вот с противоположной стороны дом и окна, и мы боялись, чтобы он кому-небудь стекло на разбил. Прямо из школы парни приходили, ставили портфели и бегали, пока домой не загонишь", - вспоминают родители игрока.

Также о школьных успехах Малиновского вспомнила его классная руководительница.

"Он был настоящий вулкан, взрыв. Я его взяла в пятом классе, и сразу было заметно, что ребенок добивается своего. Возле него все крутилось. Вот сейчас он играет на футбольном поле, мы дома все смотрим футбол и у меня полная тишина, потому что играет Малиновский Руслан".

При этом значительную роль в том, что Руслан Малиновский сделал свои первые шаги в футболе сыграл его старший брат Александр, который также был футболистом.

"Часто было, что родители отправлялись на какие-то концерты или гастроли, и оставляли Руслана со мной. Я был постоянно на тренировках. Бывало, что мы тренируемся, а Руслан где-то на трибуне, берет мяч или вокруг поля бегает. Тренировался возле нас постоянно. Мне кажется, он родился для этого вида спорта. Слава богу, его любовь к футболу переросла в то, что есть сейчас", – сказал Александр.

 Как сообщалось ранее, Руслан Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев в Европе. Он уступает только Андрею Шевченко, за которого "Челси" в 2006 году выложил 43,88 миллиона евро, а также Андрею Ярмоленко, который обошелся "Вест Хэму" в 20 млн евро.

Также сообщалось, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". 

Смотрите гол Малиновского за "Генк" в прошлом сезоне: 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Италии, Аталанта, Руслан Малиновский

Вы сейчас просматриваете новость " Родители Малиновского поделились откровенными подробностями из жизни сына". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руслан Малиновский провел первую тренировку в составе "Аталанты"

Вчера, 13:36

Украинский полузащитник готовится сыграть за команду в новом сезоне

"Это – топ": Малиновский рассказал, какую роль сыграл Шева в его контракте с "Королевой провинциалов"

16 июля, 21:15

Полузащитник сборной Украины дал первое интервью в качестве футболиста итальянской "Аталанты"

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

​Слишком много спать вредно для здоровья

Как получить выгодные условия по депозиту: банкир все объяснил

Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка

Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ

Даша Астафьева спустилась в метро Киева и зачитала стихи

10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

15 красавиц российского кино

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Сегодня, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:59

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Революция от Хацкевича: известный агент предрекает убойные изменения в игре "Динамо"

16 июля, 11:29

Вячеслав Заховайло рассказал, как изменится игра вице-чемпионов Украины с приходом Караваева и Кадири

Треть украинцев не хотят зарабатывать на своих деньгах

Рост тарифов на 20%. Что произошло после введения рынка э/энергии

Как монетизировать свое хобби
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь