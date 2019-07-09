Родители устроили бойню на матче детских команд: появилось видео

Юные футболисты с оцепенением наблюдали за тем, как их отцы дубасили друг друга на трибунах

Матч двух детских мексиканских команд ознаменовался скандалом. Об этом сообщает Colonia Álamos CDMX. Во время игры на трибунах началась потасовка среди родителей и родственников юных футболистов, которая переросла в массовое побоище Зачинщиком драки стал мужчина, который, подкравшись со спины, ударил одного из зрителей мотоциклетным шлемом.

В результате трибуны превратилось в место жесточайших выяснений отношений, где нашлось место ударам зонтиком, приемам из бокса, кикбоксинга и других единоборств, которым позавидовали бы Конор Макгрегор и Василий Ломаченко. За всем этим с поля в состоянии оцепенения наблюдали юные футболисты – судье пришлось остановить игру.

Как сообщалось ранее, во время поединка чемпионата Эфиопии тренер и футболисты напали на судью. Рефери пытался убежать и даже отбиться угловым флажком, но присоединившийся к футболистам тренер повалил его и ударил кулаком в лицо. На поле началась потасовка - пришлось вмешаться органам правопорядка.

Также мы писали, что в Виннице после матча фанаты избили судью. Болельщики выместили гнев за проигрыш местной "Нивы". Причиной агрессии фанатов стал спорный пенальти, назначенный арбитром.

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