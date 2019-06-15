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Родного брата футболиста сборной Англии сняли с поезда, хотя у него был билет

15 июня, 12:58

Брат Нейтана Редмонда не смог показать свой билет, потому что растерялся – он страдает аутизмом

Нейтан Редмонд
Нейтан Редмонд. Фото: Getty Images

С братом полузащитника сборной Англии и "Саутгемптона" Нейтана Редмонда произошел неприятный инцидент. Мать 17-летнего парня сообщила, что его сына вывели из поезда, так как он не смог предъявить контролерам билет на проезд. Как отметила женщина, у сына был билет, но так как он страдает аутизмом, то заволновался и не смог найти свой билет и внятно объяснить контролерам ситуацию, сообщает Birmingham Mail.

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Мишель Редмонд заявила, что такой же инцидент с ее сыном произошел в начале этого года. "Контролеры тогда затребовали у Найла билет, он не сразу нашел пропуск и сказал охраннику: "Подожди немного, я не могу найти его, дайте мне немного времени". Его болезнь означает, что он паникует и легко волнуется, особенно когда люди стоят слишком близко к нему", – сказала Редмонд.

Пресс-секретарь железнодорожной компании West Midlands назвал данный инцидент прискорбным и что по данному факту идет расследование.

25-летний Нейтан Редмонд играл в таких английских клубах, как "Бирмингем", "Норвич" и "Саутгемптон". В составе национальной сборной Англии провел один матч. Также на его счету 77 игр в составе молодежных и юношеских команд сборной Англии.

В последнем туре завершившегося сезона "Саутгемптон" на выезде проиграл "Вест Хэму" со счетом 0:3, смотрите видео голов:

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Тег футболист, брат, чемпионат Англии, сборная Англии, Саутгемптон

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Сегодня|Спорт

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