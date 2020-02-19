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Родственник игрока "ПСЖ" жестоко "проехался" по главному тренеру после фиаско

19 февраля, 08:27

Как итог, Преснель Кимпембе будет отстранен от первой команды за критику

Преснель Кимпембе

Преснель Кимпембе / Фото: Reuters

Брат защитника "ПСЖ" Преснеля Кимпембе Блако Китоко после поражения от "Боруссии" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов жестоко высказался о главном тренере парижан Томасе Тухеле. Родственник игрока сборной Франции в нецензурной форме раскритиковал немецкого специалиста на своей странице в Instagram. Во время записи видео брат Кимпембе был одет в футболку "ПСЖ".

"Я надеюсь, что ты в порядке, Тухель, потому что **** твою мать, сын ****... Шутка, брат, шутка", – сказал Блако Китоко.

По информации L'Equipe, спортивный директор "ПСЖ" Леонардо сообщил Томасу Тухелю в автобусе после матча о том, что Преснель Кимпембе будет отстранен от первой команды из-за видео.

Отметим, что в другом поединке Лиги чемпионов "Атлетико" дал отпор "Ливерпулю" – чемпионы Клоппа обломали зубы об "матрасников". Все решил единственный быстрый гол расторопного Сауля.

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Кстати, первый в истории молодой норвежец сыграл за две команды в одном сезоне Лиги чемпионов. Форвард Холанд появился в элитном турнире в форме австрийского "Ред булл" и немецкой "Боруссии".

Смотрите обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен":

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Лига чемпионов псж Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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