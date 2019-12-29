Рокировка от российского миллиардера: хозяин "Монако" сменил тренера-звезду на неожиданного испанца

Принявший монегасков Морено руководил сборной Испании, но еще ни разу не был главным тренером клуба

Роберт Морено / Фото: Getty Images

"Монако" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды португальцем Леонарду Жардимом. Новым наставником монегасков хозяин клуба российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев назначил Роберта Морено, последним местом работы которого была сборная Испании. С ней он квалифицировался на Евро-2020, но затем уступил пост Луису Энрике.

Отметим, что выбор Роберта Морено оказался довольно неожиданным. Поговаривали, что босс "Монако" склонялся к варианту с Унаи Эмери, ну или в крайнем случае – с Лораном Бланом.

Леонарду Жардим / Фото: Getty Images

Роберт Морено подписал контракт с "Монако" до 30 июня 2022 года. 42-летний испанский специалист приступит к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели. А первым матчем монегасков под его руководством станет выездная встреча с лидером чемпионата Франции "ПСЖ" 12 января.

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Что касается Леонарду Жардима, то, напомним, впервые он стал главным тренером "Монако" в июне 2014 года. В октября 2018 года португалец был отправлен в отставку, но уже в январе 2019-го снова был назначен на пост наставника монегасков. Однако камбэк удачным не получился. Самым успешным для монегасков при Жардиме выдался сезон 2016/2017, в котором они стали чемпионами Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Роберт Морено. Фото – Getty Images

Интересно, что для Роберта Морено "Монако" станет первым опытом клубной работы главным тренером. Ранее он был ассистентом наставников в "Барселоне", "Сельте" и "Роме".

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Добавим, что "Монако" занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 18 матчах монегаски набрали 28 очков, отставая от "зоны Лиги чемпионов" на три пункта.

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