Рокировка от Шевы: стала известна заявка сборной Украины на контрольную игру с Нигерией

В составе не будет игрока "Шахтера" - Тараса Степаненко

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сегодня, 10 сентября, состоится товарищеский поединок сборных Украины и Нигерии в Днепре. Мы проведем онлайн матча Украина – Нигерия с фото и видео голов.

Стала известна заявка на матч от команды Шевченко. Отметим, что в ней отсутствует полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, которого заменил футболист "Динамо" Владимир Шепелев.

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Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид"), Юрий Панькив ("Александрия")

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Защитники: Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент"), Эдуард Соболь ("Брюгге")

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Евгений Коноплянка ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Роман Безус ("Гент"), Марлос, Виктор Коваленко (оба – "Шахтер"), Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – "Шахтер")

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Роман Яремчук ("Гент")

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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