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Рокировка перед Литвой и Португалией: Шева нашел, кем заменить травмированного динамовца

23 сентября, 19:03

Артем Шабанов вызван вместо Никиты Бурды

"Динамо" раззабивалось в Полтаве

"Динамо" раззабивалось в Полтаве / Фото: Facebook

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дополнил ранее объявленный состав "сине-желтых" защитником киевского "Динамо" Артемом Шабановым. Ранее мы писали, что Шева объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020.

Как известно, накануне в матче чемпионата Украины получил повреждение колена другой защитник динамовцев – Никита Бурда.

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Он был в списке вызванных игроков для подготовки к участию в ближайших матчах отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии. Сроки восстановления Бурды пока неизвестны.

После победы Украины над Литвой в отборе Евро-2020 тренер нашей сборной Андрей Шевченко ответил на вопросы о Ярмоленко и Болбате, а также оценил шансы на выход в финальную часть континентального первенства.

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Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Динамо Киев Никита Бурда Артем Шабанов

Источник: ФФУ

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