"Рома" – "Гент": где смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы

Экс-тренер "Шахтера" против украинских "буйволов" - список трансляций поединка в Риме на ТВ и в интернете

Сегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы итальянская "Рома" на родном "Стадио Олимпико" играет с бельгийским "Гентом". Начало встречи – 22:00 по киевскому времени. Смотреть Рома Гент онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Это противостояние может оказаться судьбоносным для главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки. Под его руководством "волки" не могут выиграть уже пять матчей, четыре из которых проиграли. И в случае очередного фиаско над португальским специалистом может нависнуть реальная угроза отставки.

Где смотреть матч 1/16 Лиги Европы "Рома" – "Гент"

Четверг, канал "Футбол 2", 22:00 live

Четверг, сайт Oll.tv (в подписке) 22:00 live

(в подписке) 22:00 live Пятница, канал "Футбол 1", 04:10 повтор

Пятница, канал "Футбол 2", 16:55 повтор

Пятница, канал "Футбол 2", 02:15 повтор

Суббота, канал "Футбол 1", 10:35 повтор

Чего ждать от матча "Рома" – "Гент" 20 февраля. Аналитики считают "Рому" большим фаворитом поединка. На победу римлян букмекерами установлен коэффициент 1.44, на ничью – 4.90, на победу "Гента" – 7.40. Иными словами, вероятность выигрыша матча римлянами оценивается в 67 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша гостей – всего в 13 процентов.

При этом наиболее вероятным счетом матча "Рома" – "Гент" эксперты называют 2:0 в пользу итальянского клуба. Коэффициент на такой исход поединка равен 7.70.

Что касается выхода в следующий раунд по сумме двух встреч (повторная состоится 27 февраля в Бельгии), то "Рому" видят в 1/8 финала с вероятностью в 72 процента (коэффициент 1.34), а "Гент" – с вероятностью в 28 процентов (3.45).

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Тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Игорь Пластун / Фото: Instagram

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Не считая матча "Шахтера" против "Бенфики", противостояние "Ромы" и "Гента" является наиболее "украинским" на данной стадии Лиги Европы. Ведь римлян возглавляет бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека, а за бельгийских "буйволов" выступает сразу три футболиста сборной Украины – центрбек Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

Правда, Яремчук против "Ромы" точно не сыграет. После операции по поводу травмы ахиллова сухожилия, которую форварду сделали в январе, он вернется в строй уже весной.

"Никто не собирается относиться к Лиге Европы, как к второстепенному турниру, ведь победа в нем не только принесет трофей, но и путевку в Лигу чемпионов, – заявил перед встречей с "Гентом" главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека. – Хотя мы по-прежнему верим в завоевание путевки в ЛЧ и через первенство Италии".

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