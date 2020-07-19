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"Рома" – "Интер": анонс и прогноз на центральный матч в Италии

19 июля, 17:18

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Все о поединке 34-го тура Серии А - анонс, прогноз комментатора и букмекеров, расписание трансляций

В центральном матче 34-го тура чемпионата Италии встречаются "Рома" и "Интер". Обе команды находятся в лидирующей группе и решают свои турнирные задачи. Матч начнется в 22:45 и пройдет на "Стадио Олимпико", а его трансляция доступна на сервисе oll.tv.

"Рома" – "Интер"

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За пять туров до финиша Серии А "Рома", которую тренирует экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, практически потеряла шансы на зону Лиги чемпионов – команда отстает от "Лацио" на 12 очков. При этом римлянам крайне важно сохранить пятую строчку в турнирной таблице, ведь она дает право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, в отличие от шестого места, откуда команда попадет в квалификацию этого турнира.

Прогноз комментатора

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

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Соседи по турнирной таблице встретятся на "Стадио Олимпико", но положение команд слишком разное. Римляне отстают от зоны Лиги чемпионов более чем на десять очков, и мало кто верит, что им удастся ликвидировать этот дефицит. Однако поединок с "Интером" именно из тех, когда либо все, либо ничего. Команда Паулу Фонсеки добыла три победы кряду, действуя максимально прагматично. После тяжелой травмы восстановился и даже успел забить гол Николо Дзаньоло. Но у "волков" ощутимые проблемы в обороне: Смоллинг, Жезус, Сантон и Фасио не сыграют из-за травм.

"Интер" сохраняет математические шансы на чемпионство, но также мало кто имеет оптимизм относительно его претензий на "скудетто". Особенно если учесть нестабильность после рестарта. В какой-то мере эту лихорадку можно объяснить постоянным пополнением лазарета – сейчас там пребывают Барелла, Мозес, Лукаку и Весино. Зато Стефано Сенси восстановился и, быть может, получит игровое время после перерыва длиной в месяц.

Вероятнее всего, мы станем свидетелями напряженного тактического противостояния двух тренеров. Прагматизм победит, а значит, стоит ставить на тотал "меньше 3.0".

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор называют гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "Интера" равен 2.20, на победу "Ромы" он составляет 3.15, а на ничью – 3.75.

Эксперты подсчитали такую вероятность результата матча: победа "Ромы" – 30 процентов, ничья – 26 процентов, победа "Интера" – 44 процента.

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Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей, с вероятностью 63 процента сегодня их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.52, а на "меньше 2,5 гола" он составляет 2.55.

ТОП-3 вероятных авторов гола в составе каждой команды:

  • Ромелу Лукаку, "Интер" – 2.35 (коэффициент на "забьет гол")
  • Лаутаро Мартинес, "Интер" – 2.55
  • Эдин Джеко, "Рома" – 2.65
  • Генрих Мхитарян, "Рома" – 3.70
  • Кристиан Эриксен, "Интер" – 4.50
  • Лоренцо Пеллегрини, "Рома" – 5.00

Где смотреть трансляцию

Матч "Рома" – "Интер" в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". На следующий день посмотреть повтор поединка можно будет на канале "Футбол 3" в 09:45, а также на канале "Футбол 1" в 19:45 и на канале "Футбол 2" в 02:25. В прямом эфире игру покажет сервис oll.tv.

В предыдущем туре чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Верону":

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"Интер" в 33-м туре Серии А на выезде разгромил СПАЛ:

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Источник: Сегодня|Спорт

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