"Рома" объявила о назначении Паулу Фонсеки новым главным тренером

Португальский тренер продолжит карьеру в чемпионате Италии

Паулу Фонсека. Фото: AFP

Итальянская "Рома" на официальном сайте объявила, что новым главным тренером команды стал португальский наставник Паулу Фонсека. Соглашение подписано на два года с правом продления еще на сезон. Напомним, сегодня стало известно, что Паулу Фонсека покидает донецкий "Шахтер" после трех триумфальных сезонов.

"Мы рады приветствовать в клубе Паулу Фонсеку. Паулу – молодой и амбициозный тренер с международным опытом, менталитетом победителей и репутацией смелого, атакующего футбола, который поразит наших болельщиков. С самых первых разговоров, которые у нас были с ним, он ясно дал понять, что хочет приехать в "Рому", и был взволнован трудностью работы с нашими игроками и создания команды, которой фанаты могут гордиться", – сказал президент "Ромы" Джим Паллотта.

Возглавив "горняков" 1 июня 2016 года, Паулу за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал 3 "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе. За эти годы "оранжево-черные" выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

Символично, что Паулу уходит непобежденным: вместе с ним "Шахтер" выиграл все кубковые встречи и на протяжении 29 матчей не уступал в чемпионате. Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале перволиговый "Ингулец". "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

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