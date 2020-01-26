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"Рома" Пауло Фонсеки переиграла "Лацио" по всем статьям, но ограничилась в римском дерби ничьей

26 января, 22:41

"Лацио" прервал свою победную серию из 11 матчей, но остался на третьем месте

Джеко открывает счет в римском дерби

Джеко открывает счет в римском дерби / Фото: Reuters

Еще один боевой матч воскресенья в итальянской Серии А завершился ничьей. В римском дерби на Олимпийском стадионе столицы ничьей разошлись "Рома" и "Лацио". К слову, читайте прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Италии.

"Лацио" занимает третье место, опережая "Рому" на семь очков. Тогда как команда экс-наставника "Шахтера" Пауло Фонсеки борется за четвертую строчку с "Аталантой". Однако сегодня инициатива полностью принадлежала "Роме": команда владела мячом 68% времени, превзошла оппонента по ударам 14 – 3 (!), но победить не смогла. Хотя на 26-й минуте подопечные Фонсеки открыли счет: босниец Эдин Джеко забил мяч спиной к воротам!

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"Лацио" отыгрался уже через восемь минут в довольно курьезной ситуации. Франческо Ачерби оставалось только вколотить мяч в сетку – 1:1.

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Во втором тайме как команды не старались (больше "Рома"), но больше голов не создали. Хотя в одном эпизоде рефери назначил пенальти в ворота "Лацио" за нарушение против Джастина Клюйверта, но после просмотра эпизода и консультации с VAR отменил его. Смотрите лучшие моменты второго тайма.

"Лацио" прервал свою победную серию из 11 поединков, но остался на третьей позиции. А "Рома" всего лишь на очко оторвалась от "Аталанты" Руслана Малиновского.

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