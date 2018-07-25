"Рома" представила вратаря в виде инструкции из мебельного магазина

Швед Робин Ольсен подписал с "волками" контракт на пять лет

Римская "Рома" купила вратаря сборной Швеции Робина Ольсена. Шведский голкипер подписал пятилетний контракт с "волками" и принесет датскому "Копенгагену" 8,5 млн евро, которые с бонусами могут вырасти до 12 миллионов.

В итальянском клубе решили оригинально представить новичка и нарисовали голкипера в виде инструкции из магазина IKEA.

"Доставка для Ромы", – гласит подпись к изображению. Согласно инструкции, в комплекте с Ольсеном идет футболка римлян, две вратарские перчатки и две бутсы.

Ранее мы писали, что английский "Ливерпуль" официально объявил о подписании контракта с вратарем сборной Бразилии по футболу Алиссоном, ранее выступавшим за итальянскую "Рому".

В чемпионате Италии будет выступать легенда донецкого "Шахтера" хорватский защитник Дарио Срна заключил соглашение с клубом итальянской Серии А "Кальяри". Срок контракта рассчитан на один год с возможностью продления еще на один.

Напомним, что трансфер украинца Андрея Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года.