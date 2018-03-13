"Рома" – "Шахтер": после первого тайма 0:0, что устраивает "горняков"

Сегодня, 22:38

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов после первого тайма счет ничейный

&quot;Рома&quot; - &quot;Шахтер&quot; - 0:0 после первого тайма. Фото AFP
"Рома" - "Шахтер" - 0:0 после первого тайма. Фото AFP

В Риме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Шахтер". После первого тайма ничью – 0:0. Наш сайт проводит текстовый онлайн матча "Рома" – "Шахтер".

После стартового штурма "Ромы" (Джеко пробивал на 25-й секунде матча!) "Шахтер" сумел отодвинуть игру от своих ворот и даже чаще контролировать мяч. В середине тайма нападающий "Шахтера" Факунда Феррейра "обокрал" защитника "Ромы" и выбежал один на один с вратарем, но в борьбе с догоняющим его игроком итальянского клуба не сумел точно пробить. Похожий момент был у аргентинца и в концовке тайма.

На стадионе присутствуют 47 693 зрителя.

Моменты первого тайма:

Напомним, что в первом матче три недели назад "Шахтер" в Харькове одержал волевую победу над "Ромой" со счетом 2:1. Таким образом, счет 0:0 устраивает украинский клуб, который по состоянию на конец первого тайма выходит в четвертьфинал. Жеребьевка этой стадии ЛЧ состоится в пятницу, 16 марта.

Где смотреть матч "Рома" – "Шахтер": расписание трансляций.

"Рома" – "Шахтер" – 0:0
Желтые карточки: Флоренци (38)

"Рома": 1.Алисон, 20.Фасио, 44.Манолас, 11.Коларов, 16.де Росси, 4.Найнгголан, 6.Стротман, 8.Перотти, 17.Юндер, 24.Флоренци, 9.Джеко.
Запасные: 28.Скорупски, 5.Жуан Жесус, 25.Бруно Перес, 7.Пеллегрини, 30.Жерсон, 92.Эль-Шаарави, 14.Шик.

"Шахтер": 30.Пятов, 2.Бутко, 18.Ордец, 44.Ракицкий, 31.Исмаили, 6.Степаненко, 11.Марлос, 10.Бернард, 8.Фред, 7.Тайсон, 19.Феррейра.
Запасные: 55.Кудрик, 5.Хочолава, 34.Петряк, 74.Коваленко Вик., 21.Алан Патрик, 9.Дентиньо, 59.Зубков.
Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Рома Италия

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