"Рома" уволила "убийцу" "Барселоны" за поражение от "Порту"
Руководство "волков" не простило Эусебио Ди Франческо вылет из Лиги чемпионов
Вот и полетели головы! Не откладывая дело в долгий ящик, руководство "Ромы" уже спустя 19 часов после вылета из Лиги чемпионов отправило в отставку главного тренера команды Эусебио Ди Франческо.
"Хотел бы поблагодарить Эусебио за усилия. У Ди Франческо всегда был профессиональный подход к работе, он ставил интересы клуба выше личных. Мы желаем ему всего наилучшего в его карьере", – заявил президент римских "волков" Джеймс Паллотта.
Ди Франческо возглавил "Рому" летом 2017 года. И прежде всего запомнится "убийственной" победой над "Барсой" со счетом 3:0 в 1/4 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов после выездного поражения 1:4.
Накануне "Рома" уступила "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3 и выбыла из турнира. В серии А римляне с 44 очками идут на пятой позиции.
В числе кандидатов на пост главного тренера "Ромы" – Маурицио Сарри, Клаудио Раньери, Роберто Донадони, Кристиан Пануччи и Паулу Соуза.
Как сообщалось ранее, лидер "Ромы" опозорился смехотворной симуляцией в матче ЛЧ.
Также сообщалось, что киевское "Динамо" хочет купить у "Ромы" полузащитника.
Напомним, сегодня первый матч 1/8 Лиги Европы играет киевское "Динамо", которое в Лондоне померяется силами с "Челси".
Анонс двухраундового противостояния "Динамо" – "Челси"
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