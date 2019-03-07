"Рома" уволила "убийцу" "Барселоны" за поражение от "Порту"

Руководство "волков" не простило Эусебио Ди Франческо вылет из Лиги чемпионов

Эусебио Ди Франческо указали на выход. Фото: AFP

"Рома" уволила "убийцу" "Барселоны" за поражение от "Порту" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/15e/d7e/5c815ed7e896f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/15e/d7e/5c815ed7e896f.png 2019-03-07T20:11:51+02:00 Футбол Руководство "волков" не простило Эусебио Ди Франческо вылет из Лиги чемпионов

Вот и полетели головы! Не откладывая дело в долгий ящик, руководство "Ромы" уже спустя 19 часов после вылета из Лиги чемпионов отправило в отставку главного тренера команды Эусебио Ди Франческо.

"Хотел бы поблагодарить Эусебио за усилия. У Ди Франческо всегда был профессиональный подход к работе, он ставил интересы клуба выше личных. Мы желаем ему всего наилучшего в его карьере", – заявил президент римских "волков" Джеймс Паллотта.

Ди Франческо возглавил "Рому" летом 2017 года. И прежде всего запомнится "убийственной" победой над "Барсой" со счетом 3:0 в 1/4 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов после выездного поражения 1:4.

Накануне "Рома" уступила "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3 и выбыла из турнира. В серии А римляне с 44 очками идут на пятой позиции.

В числе кандидатов на пост главного тренера "Ромы" – Маурицио Сарри, Клаудио Раньери, Роберто Донадони, Кристиан Пануччи и Паулу Соуза.

Как сообщалось ранее, лидер "Ромы" опозорился смехотворной симуляцией в матче ЛЧ.

Также сообщалось, что киевское "Динамо" хочет купить у "Ромы" полузащитника.

Напомним, сегодня первый матч 1/8 Лиги Европы играет киевское "Динамо", которое в Лондоне померяется силами с "Челси".

Анонс двухраундового противостояния "Динамо" – "Челси"

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