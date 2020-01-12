"Рома" – "Ювентус": кто забьет в поединке грандов чемпионата Италии

Букмекеры, невзирая на статистику, не на стороне экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки

Футболисты "Ромы" во главе с Крисом Смоллингом / Фото: Roma AS

В воскресенье, 12 января, на "Стадио Олимпико" в Риме пройдет сражение топовых команд чемпионата Италии – в матче 19-го тура Серии А сойдутся "Рома" и "Ювентус". "Рома" – "Ювентус" онлайн-трансляция уже началась на нашем сайте и там вы можете ознакомиться с интересными фактами о командах и последних новостях из стана соперников.

Начало поединка в Риме в 21:45 по киевскому времени. Мы уже сообщали, где смотреть битву "Ромы" с "Ювентусом" в чемпионате Италии.

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Несмотря на то, что в последнее время "Ювентус" не очень хорошо играет на "Стадио Олимпико" – в этом сезоне проиграл в столице Италии "Лацио", букмекеры все равно считает туринского гранда фаворитом встречи. Победу "Старой Синьоры" оценивают в 2.15, тогда как на успех "Ромы" Паулу Фонсеки можно поставить с коэффициентом 3.20. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3.50. Самый вероятный счет, по мнению аналитиков контор, ничья – 1:1 – коэффициент 6. Дальше по популярности выигрыш туринцев 1:0 и 2:1 – 8.50.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который идет на третьем месте в списке бомбардиров Серии А после Иммобиле и Лукаку, – самый ожидаемый автор гола в этом поединке – 1.91. У "Ромы" ставят на результативность Эдина Джеко – 2.40.

Смотрите, как Криштиану Роналду забивал в этом году "Кальяри"

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