"Рома" – "Ювентус": онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Сегодня, 12 декабря, в рамках 19 тура чемпионата Италии состоится интригующий матч между апеннинскими грандами "Ювентусом" и "Ромой". Для "Старой Синьоры", которая будет играть в гостях, сегодня есть возможность возглавить турнирную таблицу. Поединок на "Стадио Олимпико" начнется в 21:45. Наш сайт проведет интереснейший онлайн с детальным описанием событий на поле.

Турнирный расклад

После осечки "Интера" в домашнем матче с "Аталантой" сегодня в Серии А может смениться лидер – в случае победы над "Ромой" действующий чемпион Италии "Ювентус" подвинет клуб из Милана с первого места. В нынешнем сезоне в чемпионе туринцы уступили лишь раз, но как раз на "Стадио Олимпико" другому римскому клубу – "Лацио" со счетом 1:3. И вообще в последних девяти встречах "Старой Синьоре" удалось добыть на этой арене только одну победу при пяти поражениях. Хотя нельзя не заметить, что в трех последних сезонах "Юве" приезжал в Рим не особо мотивированным, уже обеспечив себе чемпионство. Но на этот ситуация иная – любое потерянное очков может дорого обойтись на финише сезона.

Смотрите, как в прошлом туре "Ювентус" разгромил "Кальяри" – 4:0

Есть за что бороться в этом матче и "Роме", которая сейчас идет пятой в таблице – от первого места отстает на 11 очков, а от "Ювентуса" – на 10. В случае победы у "Волков" Паулу Фонсеки есть шанс сегодня обойти "Аталанту" и приблизиться к третьему месту. В этом сезоне у "Ромы" сложилась семиматчевая беспроигрышная серия, которая прервалась только в прошлом туре, когда римляне были биты соседями "Юве" – "Торино" со счетом 0:2.

Итальянские СМИ назвали сегодняшний поединок "Битвой за половину Скудетто", а также заверяют – на трибунах в Риме будет аншлаг.

Смотрите, как "Ювентус" прибыл в Рим

Кадровая ситуация

Что касается составов, то у "Ювентуса" дисквалифицирован уругвайский защитник Родриго Бентанкур. А также травмированы центральный защитник Джорджо Кьеллини и хавбек Сами Хедира. Хотя последний уже начал тренировки на поле. Были проблемы со здоровьем и у другого игрока обороны Маттейса Де Лигта, но тренер туринцев Сарри отметил, что ему уже лучше – боль в бедре и плече уходит. А вот форвард Гонсало Игуаин последние дни тренировался отдельно от партнеров из-за повреждения бедра и, вероятно, что сегодня не выйдет на поле.

Целая игроков в лазарете "Ромы" – травмированы защитники Давиде Дзаппакоста и Дэвид Боуа, а также полузащитники Юстин Клюйверт, Бриан Кристанте и Хавьер Пасторе.

Что говорили перед матчем

Тренер "Ромы" Паулу Фонсека: "Сарри — отличный тренер, один из лучших в Европе. У него позитивный подход к футболу, который мне очень нравится. Он только начал в Юве, но уже строит очень сильную команду. На мой взгляд, самые сильные команды — это те, кто действительно построен своим тренером. Лацио работает с нынешним наставником четыре года, Аталанта — три. Работа Сарри только начинается. Он тренер, которому нравится, когда его команды играют в хороший футбол".

Тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри: "Это будет трудная игра, и нам нужно быть более последовательными в течение всех 90 минут, поэтому я хочу, чтобы мы показали хорошую работу, которую видели в игре против "Кальяри". Я уже говорил ранее, что "Рома" и Паулу Фонсека станут сюрпризом Серии А в этом сезоне. Несмотря на многочисленные травмы, ему удалось создать командную игру. У них случаются скачки, благодаря которым они становятся очень опасными. Самая большая опасность в том, что команда может разделиться на двое и потерять равновесие. Именно поэтому, нам нужно сохранять плотность линий и действовать осторожно.

Какой подарок на свой день рождения я хочу получить от игроков? Я прошу их сделать то, что они делают всегда: отдать все силы ради победы. Я сейчас нахожусь в том возрасте, когда дни рождения делают меня сварливым..."

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