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Роман Абрамович дал необычное обещание потенциальному тренеру "Челси"

16 июня, 19:21

Российский олигарх пообещал не увольнять Фрэнка Лэмпарда в первые два года на посту тренера лондонского клуба

Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард. Фото: Reuters

Владелец "Челси" Роман Абрамович в личном разговоре дал обещание Фрэнку Лэмпарду, что его не уволят в течение первых двух сезонов в качестве главного тренера лондонского клуба. Об этом сообщает Sunday Times. Лэмпард называется главным претендентом на пост тренера "Челси" после ухода Маурицио Сарри в "Ювентус". В "Челси" рассчитывают оплатить неустойку "Дерби" за уход Лэмпарда за счет компенсации, которую выплатят туринцы за Сарри. Ранее стало известно, что "Дерби" готов отпустить Лэмпарда в "Челси" в обмен на денежную компенсацию в размере четырех миллионов фунтов.

Лэмпард ведет переговоры с представителями "Челси". В лондонском клубе рассчитывают, что под его руководством команда продолжит занимать место в ТОП-4 английской Премьер-лиги, несмотря на запрет на трансферы.

Ранее мы писали, что главная звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду лично перечислил свои достижения в 2019 году. Португалец поблагодарил фанатов за поддержку и анонсировал борьбу за трофеи в новом сезоне.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Челси" стал победителем Лиги Европы. В финальном матче прошло дерби Лондона, в котором "синие" разгромили "Арсенал" со счетом 4:1

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Тег Челси Лондон, Фрэнк Лэмпард, Роман Абрамович

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Источник:

Sunday Times

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