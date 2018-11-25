Роман Безус показал "Андерлехту" свой уровень: забил гол и отдал пас

В сегодняшнем матче 16-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" – "Андерлехт" особое внимание уделялось украинскому полузащитнику хозяев Роману Безусу. Накануне в бельгийской прессе появилась информация об интересе, который накануне зимнего трансферного окна проявляют к экс-полузащитнику "Ворсклы", "Динамо" и "Днепра" топ-клубы Бельгии. Речь шла о том, что зимой Безус может перейти в "Андерлехт" или "Стандард", которые ищут плеймейкера.

И тут как раз – матч "Сент-Трюйден" – "Андерлехт". В составах обеих команд с первых минут вышли два украинских легионера: у хозяев – Безус, у гостей – Евгений Макаренко, который 20 ноября сыграл первый матч за сборную Украины за четыре года.

Начало получилось – просто шикарное для Безуса, который на 8-й минуте вывел хозяев вперед – 1:0. Футболисты "Андерлехта" стараниями хорвата Сантини перед перерывом восстановили равновесие, а на 52-й минуте и сами повели в счете. Но, начиная с 62-й минуты, забивали только игроки "Сент-Трюйдена", которые в итоге выиграли – 4:2.

А Безус, замененный на 82-й минуте еще и отдал результативный пас – когда японец Камада забивал третий мяч.

Макаренко отыграл 90 минут.

Эта победа подняла "Сент-Трюйден" (27 очков) на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а "Андерлехт" (30) остался на 4-м.

Сегодня могло состояться еще одно украинское дерби в чемпионате Бельгии, но матч "Гент" – "Антверпен" пропустили все украинские футболисты.