Роман Безус повторил необычный рекорд сборной Украины

Все свои пять голов за национальную команду полузащитник забил после выхода на замену

Роман Безус принес победу над Эстонией / Фото: Dynamo.kiev.ua

Во вчерашнем товарищеском матче в Запорожье, в котором сборная Украины добыла минимальную победу над командой Эстонии, в нашей команде повторили необычный рекорд. Принесший хозяевам победу Роман Безус забил свой пятый мяч в форме сборной. Примечательным же является то, что все свои голы 29-летний уроженец Полтавщины оформлял исключительно после выхода на замену. Смотрите обзор вчерашней встречи.

Это достижение Безуса является повторением рекорда Андрея Воробья, который также забил пять мячей, появляясь на поле в результате выхода на замену. Теперь этот рекорд принадлежит сразу двум футболистам. Правда, в отличие от бывшего игрока "Шахтера", Безус еще может улучшить это достижение. На данный момент игрок бельгийского "Гента" провел за сборную Украины 22 матча.

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Напомним, что в воскресенье нашу сборную ждет завершающий матч квалификации Евро-2020 – в Белграде против сербов. Вчера Сербия с трудом обыграла дома Люксембург.

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