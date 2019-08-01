Роман Яремчук забил третий гол в квалификации Лиги Европы

В первом поединке бельгийского "Гента" и румынского "Вииторула" во втором отборочном раунде Лиги Европы "буйволы" одержали победу с теннисным счетом 6:3.
Все результаты матчей второго раунда квалификации Лиги Европы
Главным героем поединка в Бельгии стал наш Роман Яремчук, который отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В ответном матче в румынском Овидиу Яремчук и Пластун вновь попали в стартовый состав гостей. Роман Безус прогнозированно остался в запасе.
Именно Яремчук и открыл счет во встрече. На 38-й минуте нападающий сборной Украины остался без присмотра в центре штрафной соперника и пробил точно в угол ворот.
Матч завершился победой румынской команды со счетом 2:1, но по сумме двух матчей дальше прошел "Гент"
Напомним, что в июне форвард Роман Яремчук открыл счет своим голам в составе сборной Украины. Нападающий сначала приложился к разгрому Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020, а затем забил единственный гол в ворота Люксембурга (1:0).
Обзор матча Украина – Сербия – 5:0:
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