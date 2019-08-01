Роман Яремчук. Фото: ФК "Гент"

Роман Яремчук забил третий гол в квалификации Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA 2019-08-01T20:36:00+03:00 Футбол Форвард "Гента" вновь отличился за клуб

В первом поединке бельгийского "Гента" и румынского "Вииторула" во втором отборочном раунде Лиги Европы "буйволы" одержали победу с теннисным счетом 6:3.

Все результаты матчей второго раунда квалификации Лиги Европы

Главным героем поединка в Бельгии стал наш Роман Яремчук, который отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В ответном матче в румынском Овидиу Яремчук и Пластун вновь попали в стартовый состав гостей. Роман Безус прогнозированно остался в запасе.

Реклама

Именно Яремчук и открыл счет во встрече. На 38-й минуте нападающий сборной Украины остался без присмотра в центре штрафной соперника и пробил точно в угол ворот.

Матч завершился победой румынской команды со счетом 2:1, но по сумме двух матчей дальше прошел "Гент"

Напомним, что в июне форвард Роман Яремчук открыл счет своим голам в составе сборной Украины. Нападающий сначала приложился к разгрому Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020, а затем забил единственный гол в ворота Люксембурга (1:0).

Обзор матча Украина – Сербия – 5:0:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама