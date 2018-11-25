Роман Зозуля мотивировал "Альбасете": украинец заработал удаление на выезде

Вчера, 21:48

Украинский форвард в чемпионате Испании получил красную карточку в первом тайме

Бурная реакция Романа Зозули на удаление в матче &quot;Эльче&quot; - &quot;Альбасете&quot;. Фото marca.com
Бурная реакция Романа Зозули на удаление в матче "Эльче" - "Альбасете". Фото marca.com

Сегодняшний матч 15-го тура чемпионата Испании "Эльче" – "Альбасете" во втором дивизионе (Сегунда) надолго запомнится украинскому нападающему гостей Роману Зозуле. Форвард, которого в начале ноября наградили специальной премией, подтвердившей, что Зозуля – лучший футболист "Альбасете" прошлого сезона, незадолго до перерыва заработал удаление.

Оно стало первым для Зозули в испанском футболе, который до этого успел заработать 15 желтых карточек за два с половиной сезона (10 – за 30 матчей прошлого, 4 – за 14 матчей нынешнего).

Удаление произошло на 42-й минуте поединка, когда "Альбасете" уже выигрывал после гола Акуньи на 17-й минуте. Игра в первом тайме вообще получилась крайне жесткой: матч несколько раз приостанавливали для оказания медицинской помощи, арбитр до перерыва показал семь желтых карточек и удалил Зозулю. После этого градус напряжения угас, а "Эльче" завладел преимуществом.

В целом хозяева 67% времени владели мячом, переиграли "Альбасете" по всем статистическим показателям, но не смогли даже сравнять счет.

Победа позволила "Альбасете" (27 очков) закрепиться на 5-м месте в турнирной таблице Сегунды и расположиться сразу же за "Гранадой" (28), "Малагой" (29), "Алькорконом" и "Депортиво" (по 30).

Напомним, что три недели назад Зозуля забил гол за "Альбасете" ударом через себя, а всего на его счету в этом сезоне – три мяча. В прошлом сезоне результативность украинца была выше: девять голов в 30-ти матчах.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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